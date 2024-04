Już nie tylko mieszkańcom Wilna będzie można machać podczas spacerów po pl. Litewskim. Na okrągłym ekranie ma się pojawić wkrótce przekaz z Nowego Jorku i Dublina. Ale na razie portal wyłączono

Portal w Lublinie / AA/ABACA/Abaca / East News

Instalacja multimedialna "PORTAL" jest obecna w centrum Lublina już od 2021 r. Początkowo zapowiadano, że to tylko czasowa atrakcja, ale została na stałe. Na okrągłym ekranie pokazywany był na żywo obraz z kamery zamontowanej w Wilnie. Tam z kolei, na podobnym ekranie, widać widać było przechodniów z Lublina. Dzięki temu przechodnie w obu miastach mogli do siebie wzajemnie pomachać.

Wkrótce do instalacji podłączone zostaną kolejne dwa miasta. Dzięki temu obok Poczty Głównej będzie można oglądać Dublin oraz nowojorski Manhattan.

W Nowym Jorku instalacja pojawi się w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Manhattanu - Flatiron South Public Plaza na Broadwayu, Fifth Avenue i 23rd Street, obok słynnego Flatiron Building - zapowiada Anna Czerwonka z Urzędu Miasta Lublin. Z kolei w Dublinie portal zostanie zainstalowany naprzeciwko głównej ulicy stolicy, O’Connell Street i będzie ukazywał widok słynnego budynku The General Post Office oraz monumentu The Spire of Dublin.

Początkowo realizowane będą dwa równoległe połączenia: Nowy Jork-Dublin oraz Lublin-Wilno, a od lipca wszystkie cztery ośrodki połączą się razem w systemie rotacyjnym - dodaje Czerwonka.

"PORTAL" wymyślił litewski artysta Benediktas Gylys, a jego fundacja pilotuje całe przedsięwzięcie. W Lublinie jej partnerem jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża".