Nie dotykaj tych kostek. Na Lubelszczyźnie ruszają dodatkowe szczepienia lisów

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W czwartek we wschodniej części Lubelszczyzny rusza kolejna akcja szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Inspektorat weterynarii rozprowadzi 8,4 tysiąca dawek szczepionki, które zostaną ręcznie rozłożone przez pracowników w pasie przygranicznym z Ukrainą i Białorusią oraz w miejscowościach, gdzie w tym roku wykryto ogniska choroby. Szczepionki nie wolno dotykać, a w razie kontaktu z zawartością blistra należy natychmiast umyć skórę wodą i mydłem oraz skontaktować się z lekarzem.

Dodatkową akcję szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie we wschodniej części Lubelszczyzny przeprowadzi w czwartek inspektorat weterynarii.

Cztery ogniska wścieklizny w regionie

W 2026 roku na terenie województwa lubelskiego stwierdzono już cztery przypadki wścieklizny – dwa w powiecie bialskim i dwa w powiecie tomaszowskim. W trzech przypadkach choroba dotknęła dzikie lisy, a w jednym – kota, który po powrocie do domu ugryzł swojego właściciela.

W ubiegłym roku wykryto osiem przypadków, a dwa lata temu aż 36.

Szczepionka – jak wygląda i jak się zachować?

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie Monika Michałowska powiedziała, że rozprowadzonych będzie 8,4 tys. sztuk szczepionek.

Szczepionka ma formę blistra z płynem umieszczonym w przynęcie o intensywnym zapachu. Inspektorzy ostrzegają, by nie dotykać szczepionki, a w razie kontaktu z jej zawartością natychmiast umyć skórę wodą z mydłem i skonsultować się z lekarzem.

Szczepionka zostanie rozłożona ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w pasie przygranicznym z Ukrainą oraz Białorusią, a także na terenie miejscowości, gdzie zostały stwierdzone ogniska wścieklizny w roku 2026 r. – informuje Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie Monika Michałowska.

Zalecenia dla właścicieli zwierząt

Weterynarze apelują, by przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie wypuszczać psów i kotów na tereny objęte akcją, a każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłaszać lekarzowi weterynarii. Wschodnie powiaty Lubelszczyzny objęte są także obowiązkowymi szczepieniami kotów powyżej trzeciego miesiąca życia. Przypomina się również o możliwości szczepienia innych zwierząt, takich jak bydło czy konie.

Wścieklizna – śmiertelne zagrożenie

Wścieklizna to nieuleczalna i śmiertelna choroba, której głównym nosicielem w Polsce jest lis rudy. Do zakażenia człowieka najczęściej dochodzi w wyniku pogryzienia przez chore zwierzę. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania chorobie są szczepienia ochronne.

W całej Polsce szczepienia psów powyżej trzeciego miesiąca życia są obowiązkowe, a za ich brak grozi kara mandatu w wysokości 500 zł.

Kolejna akcja w tym roku

To już czwarta, dodatkowa w tym roku akcja szczepienia lisów w województwie lubelskim. W poprzednich trzech rozprowadzono ponad 700 tysięcy dawek szczepionki na terenie całego regionu.

Weterynarze podkreślają, że tylko regularne szczepienia mogą skutecznie ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wścieklizny.