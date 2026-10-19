Nie dotykaj tych kostek. Na Lubelszczyźnie ruszają dodatkowe szczepienia lisów

Dodatkową akcję szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie we wschodniej części Lubelszczyzny przeprowadzi w czwartek inspektorat weterynarii.
Cztery ogniska wścieklizny w regionie
W 2026 roku na terenie województwa lubelskiego stwierdzono już cztery przypadki wścieklizny – dwa w powiecie bialskim i dwa w powiecie tomaszowskim. W trzech przypadkach choroba dotknęła dzikie lisy, a w jednym – kota, który po powrocie do domu ugryzł swojego właściciela.
W ubiegłym roku wykryto osiem przypadków, a dwa lata temu aż 36.
Szczepionka – jak wygląda i jak się zachować?
Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie Monika Michałowska powiedziała, że rozprowadzonych będzie 8,4 tys. sztuk szczepionek.
Szczepionka ma formę blistra z płynem umieszczonym w przynęcie o intensywnym zapachu. Inspektorzy ostrzegają, by nie dotykać szczepionki, a w razie kontaktu z jej zawartością natychmiast umyć skórę wodą z mydłem i skonsultować się z lekarzem.
Szczepionka zostanie rozłożona ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w pasie przygranicznym z Ukrainą oraz Białorusią, a także na terenie miejscowości, gdzie zostały stwierdzone ogniska wścieklizny w roku 2026 r. – informuje Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie Monika Michałowska.
Zalecenia dla właścicieli zwierząt
Weterynarze apelują, by przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie wypuszczać psów i kotów na tereny objęte akcją, a każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłaszać lekarzowi weterynarii. Wschodnie powiaty Lubelszczyzny objęte są także obowiązkowymi szczepieniami kotów powyżej trzeciego miesiąca życia. Przypomina się również o możliwości szczepienia innych zwierząt, takich jak bydło czy konie.
Wścieklizna – śmiertelne zagrożenie
Wścieklizna to nieuleczalna i śmiertelna choroba, której głównym nosicielem w Polsce jest lis rudy. Do zakażenia człowieka najczęściej dochodzi w wyniku pogryzienia przez chore zwierzę. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania chorobie są szczepienia ochronne.
W całej Polsce szczepienia psów powyżej trzeciego miesiąca życia są obowiązkowe, a za ich brak grozi kara mandatu w wysokości 500 zł.
Kolejna akcja w tym roku
To już czwarta, dodatkowa w tym roku akcja szczepienia lisów w województwie lubelskim. W poprzednich trzech rozprowadzono ponad 700 tysięcy dawek szczepionki na terenie całego regionu.
Weterynarze podkreślają, że tylko regularne szczepienia mogą skutecznie ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wścieklizny.