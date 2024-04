Przeniesienie miejsc parkingowych na jezdnię ul. Świętoduskiej zapowiedział dziś Urząd Miasta. Część chodnika, na której obecnie stoją samochody, ma zająć zieleń

Taka wysepka z drzewem ma się pojawić na skrzyżowaniu ul. Świętoduskiej z ul. Bajkowskiego / Urząd Miasta Lublin /

W pierwszej kolejności ma się zmienić organizacja ruchu. Prace drogowe, jak ocenia Urząd Miasta, mogą się zacząć w czerwcu. Zmiana ma dotyczyć miejsc parkingowych po lewej stronie jezdni, czyli po stronie Arkad. Obecnie miejsca wyznaczone są częściowo na jezdni, a częściowo na chodniku.

W efekcie tych zmian kierowcy jadący ul. Świętoduską będą mieć do dyspozycji nie dwa, ale jeden pas ruchu. Zwężenia będzie się trzeba spodziewać nieco wcześniej, bo już po skręcie z al. Tysiąclecia w ul. Wodopojną - tu zostanie jeden pas ruchu do jazdy na wprost i jeden do skrętu w prawo w ul. Staszica.

Ułatwieniem dla pieszych ma być wygrodzenie dla nich miejsca na jezdni w miejscu, gdzie do skrzyżowania z ul. Staszica idzie się po schodach.

Miasto zapowiada, że jesienią wzdłuż obu stron ul. Świętoduskiej pojawią się rabaty z roślinnością. Na skrzyżowaniu ul. Świętoduskiej z ul. Bajkowskiego utworzona ma być na jezdni wysepka, na niej posadzone ma być drzewo.

Zmiany mają objąć również łącznik ul. Świętoduskiej z Lubartowską (na wprost ul. Kowalskiej). Ratusz zapowiada, że zmieni się tu przeznaczenie pasów ruchu, rowerzyści będą mogli jechać “pod prąd", czyli od Świętoduskiej do Lubartowskiej, zaś zatoka postojowa zostanie obsadzona zielenią.