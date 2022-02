W woj. lubelskim jest najwięcej ofiar Covid-19 w Polsce. Na 1000 mieszkańców zmarły 3,44 osoby. To dane na 13 lutego. Kluczowym momentem była czwarta fala pandemii.

Lech Sprawka Wojewoda lubelski / Krzysztof Kot, RMF FM

Zaraz za województwem lubelskim uplasowało się kujawsko-pomorskie ze wskaźnikiem 3,2 zgonów na 1000 mieszkańców. Później opolskie 3,18; podkarpackie 3,13; świętokrzyskie 3.03; łódzkie 3,02. Miesiąc temu dystans był jeszcze większy, ale z kolei piąta fala pandemii przebiega znacznie spokojniej. Jak mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka to wszystko efekt niskiego poziomu szczepień. To się mniej więcej pokrywa- zaznacza.



Co z łóżkami covidowymi

W puli ogólnopolskiej 5000 uwolnionych łóżek, które zapowiedział wiceminister Kraska, Lubelszczyzna zadeklarowała 290, w tym 28 respiratorowych informuje Lech Sprawka.

Zlikwidujemy 290 łóżek, ale rozpoczniemy to w momencie, gdy wyraźnie będzie spadać liczba hospitalizowanych. Rozpoczniemy w sposób widoczny 1 marca - przewiduje wojewoda lubelski. Chyba, że okazało by się, że dużo szybciej spada liczba pacjentów, to możliwe jest to kilka dni wcześniej. Sama operacja nie potrwa długo, ponieważ szpitale dokładnie mają to już zaplanowane.

Aktualnie w szpitalach na lubelszczyźnie hospitalizowane są 1203 osoby, w tym 65 pod respiratorami. W zapasie jest 400 łóżek w tym prawie 100 respiratorów.