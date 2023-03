Nie milkną echa wczorajszego zachowania trenera piłkarzy Motoru Lublin Goncalo Feio. Portugalski szkoleniowiec po wygranym meczu Motoru z GKS-em Jastrzębie obraził rzeczniczkę klubu, a następnie w klubowych gabinetach rzucił w prezesa Pawła Tomczyka kuwetką na dokumenty, która uderzyła go w głowę. Motor Lublin wydał w tej sprawie oświadczanie. Jutro powinna zapaść decyzja dotycząca przyszłości portugalskiego szkoleniowca.

Trener Motoru Lublin Goncalo Feio / Wojtek Jargiło / PAP

W wydanym oświadczeniu klub potwierdza słowa rzeczniczki prasowej, która nie pojawiła się na konferencji prasowej po wygranym przez Motor 2:1 meczu z GKS-em Jastrzębie. Tak decyzja była spowodowana niestosownym zachowanie portugalskiego trenera.

Po meczu trener wulgarnie odniósł się do rzecznik prasowej klubu, pani Pauliny Maciążek. W tej sytuacji pani Paulina Maciążek odmówiła poprowadzenia konferencji prasowej z jego udziałem. Następnie po konferencji prasowej około godz. 20 doszło do wymiany zdań pomiędzy trenerem Gonçalo Feio a prezesem klubu Pawłem Tomczykiem, w wyniku czego trener Gonçalo Feio, w obecności innych osób kopnął w biurko i rzucił w prezesa Pawła Tomczyka kuwetką na dokumenty, która uderzyła go w głowę. W konsekwencji tego działania doszło do urazu głowy prezesa Pawła Tomczyka, który musiał być hospitalizowany i przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a jego stan zdrowia nie pozwala na pełnienie obowiązków służbowych - pisze w wydanym oświadczeniu przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Motor Lublin S.A. adwokat Izabela Bobrzyk.

Klub poprosił o wyjaśnienie całej sytuacji Gonsalo Feio. Ten jednak miał mówić nieprawdę, że prezes klubu był pod wpływem alkoholu.

Trener Gonçalo Feio w wyjaśnieniach, jakie złożył na żądanie klubu, podał nieprawdę, że prezes Paweł Tomczyk w trakcie tego zdarzenia był pod wpływem alkoholu — badanie szpitalne przeprowadzone o godzinie 21 nie potwierdziło tego faktu. W wyniku długotrwałego konfliktu z trenerem prezes Klubu Motor Lublin S.A. oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej - czytamy w wydanym przez Motor oświadczaniu.

Jutro ma zebrać się rada nadzorcza klubu, która podejmie decyzję dotycząca przyszłości portugalskiego szkoleniowca. Jednak jego zwolnienie wydaje się przesądzone.

Oto całe oświadczanie Motoru Lublin:

Działając jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej Klubu Motor Lublin S.A. - w imieniu Spółki informuję:

Po meczu, który miał miejsce w dniu 05 marca 2023 r. pomiędzy Motor Lublin S.A. — GKS Jastrzębie S.A. doszło do sytuacji powszechnie nieakceptowalnych — nagannych zachowań Trenera Gonçalo Feio. Po meczu Trener wulgarnie odniósł się do Rzecznik Prasowej Klubu, Pani Pauliny Maciążek. W tej sytuacji Pani Paulina Maciążek odmówiła poprowadzenia konferencji prasowej z jego udziałem.

Następnie po konferencji prasowej około godz. 20-tej doszło do wymiany zdań pomiędzy Trenerem Gonçalo Feio a Prezesem Klubu Pawłem Tomczykiem, w wyniku czego Trener Gonçalo Feio, w obecności innych osób kopnął w biurko i rzucił w Prezesa Pawła Tomczyka kuwetką na dokumenty, która uderzyła go w głowę. W konsekwencji tego działania doszło do urazu głowy Prezesa Pawła Tomczyka, który musiał być hospitalizowany i przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a jego stan zdrowia nie pozwala na pełnienie obowiązków służbowych.

Trener Gonçalo Feio w wyjaśnieniach, jakie złożył na żądanie Klubu, podał nieprawdę, że Prezes Paweł Tomczyk w trakcie tego zdarzenia był pod wpływem alkoholu — badanie szpitalne przeprowadzone o godzinie 21.00 nie potwierdziło tego faktu. W wyniku długotrwałego konfliktu z trenerem Prezes Klubu Motor Lublin S.A. oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej.

Na dzień jutrzejszy zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Motor Lublin S.A., która poweźmie stosowne decyzje.

Dodatkowo, w wyniku medialnych doniesień Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej — Adam Gilarski wszczął postępowanie wyjaśniające i zobowiązał Motor do przedstawiania informacji oraz wyników badań lekarskich prezesa Pawła Tomczyka.

Jednocześnie informujemy, że akcjonariusze Klubu i Rada Nadzorcza Spółki podejmą wszelkie możliwe działania by w/w okoliczności nie miały negatywnego wpływu na aspekt sportowy działalności Klubu, albowiem osiągnięcie założonego celu sportowego i dobro drużyny są dla nas priorytetem.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Motor Lublin S.A.

Adwokat Izabela Bobrzyk