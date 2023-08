W czwartek 3 sierpnia z miasta wyruszy piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Na trasie przejścia pielgrzymów mogą wystąpić utrudnienia w ruchu - poinformował Urząd Miasta Lublin.

Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego ratusza podała, że piesza pielgrzymka wyruszy z pl. Katedralnego około godz. 10:30. Następnie pielgrzymi przejdą: ul. Królewską, pl. Łokietka, Krakowskim Przedmieściem, pl. Litewskim i ponownie Krakowskim Przedmieściem, Al. Racławickimi i al. Kraśnicką do granic miasta.



Podczas przejścia grup, kolumna pieszych będzie się poruszać jednym pasem ruchu. Na trasie przejścia pielgrzymów mogą wystąpić utrudnienia w ruchu - przekazała Góźdź.



Jak podali organizatorzy, 45. Lubelska Pielgrzymka na Jasną Górę dotrze 14 sierpnia. Wierni mają do przejścia ok. 320 km. Po drodze będą nocować w szkołach i prywatnych domach.