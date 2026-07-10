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Lublin: Groził odkręceniem gazu, później ruszył z siekierą na policjantów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (17:50)

Niebezpieczna interwencja policji w Lublinie. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ul. Mełgiewskiej, grożąc odkręceniem gazu. Podczas akcji zaatakował funkcjonariuszy siekierą, a później próbował zranić jednego z nich nożem. Został zatrzymany przez policjantów.

Lublin: Groził odkręceniem gazu, później ruszył z siekierą na policjantów
Chwile grozy w Lublinie, fot. Policja Lublin /materiały udostępnione
  • 38-latek zabarykadował się w mieszkaniu i groził swojej matce śmiercią.
  • Podczas policyjnej interwencji zaatakował funkcjonariuszy siekierą i próbował zranić jednego z nich nożem.
  • Jak zakończyła się akcja kontrterrorystów i jakie konsekwencje grożą zatrzymanemu? Sprawdź szczegóły.
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Chwile grozy w Lublinie. 38-latek groził wysadzeniem bloku

Do zdarzenia doszło w piątek 10 lipca w jednym z mieszkań przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie. Jak przekazała lubelska policja, 38-latek miał grozić swojej matce pozbawieniem życia. Kobiecie udało się uciec z mieszkania i wezwać pomoc.

Na miejsce skierowano negocjatorów, policjantów Oddziału Prewencji Policji w Lublinie oraz funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i zapowiadał odkręcenie gazu, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców budynku. Po podjęciu decyzji o siłowym wejściu do lokalu agresor ruszył na policjantów z siekierą.

Lublin: 38-latek próbował zranić policjanta, został zatrzymany

Jak poinformowała policja, jednego z funkcjonariuszy przed ciosami ochroniła policyjna tarcza. Następnie 38-latek zabarykadował się w łazience, gdzie został obezwładniony i zatrzymany przez kontrterrorystów.

Podczas zatrzymania okazało się, że mężczyzna miał przy sobie również nóż, którym próbował zranić jednego z policjantów.

Mimo wyjątkowo niebezpiecznego przebiegu interwencji nikt nie odniósł obrażeń.

38-latek został zatrzymany. O całym zdarzeniu powiadomiono prokuratora. Policjanci prowadzą dalsze czynności, które pozwolą ustalić szczegółowe okoliczności zdarzenia oraz zakres odpowiedzialności mężczyzny.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Lublin

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