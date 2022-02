Do policyjnego aresztu trafił 21-letni mężczyzna podejrzany o ugodzenie nożyczkami w brzuch 24-latka z Puław. Poszkodowany trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło, gdy 24-letni mężczyzna przyszedł oddać pieniądze swojej siostrze.

