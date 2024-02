Ponad 140 tys. złotych stracił 58-latek z powiatu ryckiego w woj. lubelskim, który postanowił zainwestować w kryptowaluty. Oszuści nakłonili go do zainstalowania programu do zdalnej obsługi komputera, co umożliwiło im przejęcie kontroli nad urządzeniem i wyczyszczenie konta bankowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Kiedy mężczyzna zorientował się, że został okradziony, zgłosił się na policję. Jak wynikało z jego relacji, pod koniec stycznia znalazł w internecie informację o możliwości zarobienia poprzez inwestowanie w kryptowaluty i zadzwonił pod numer wskazany w ogłoszeniu. Mężczyzna ze wschodnim akcentem namówił go do zainstalowania na laptopie aplikacji "AnyDysk", a na telefonie "QuickSupport". Korzystając z nich oszust instalował kolejne aplikacje i mógł wprowadzać 58-latka w błąd, co do osiągniętych zysków. Oszust zdalnie dokonywał przelewów na różne konta w celu rzekomego inwestowania. W połowie lutego bieżącego roku kontakt z fałszywym doradcą finansowym urwał się. Wtedy 58-latek zaczął podejrzewać, że mógł paść ofiarą oszustów - relacjonuje aspirant Łukasz Filipek z Komedy Powiatowej Policji w Rykach. Policjanci apelują o szczególna ostrożność podczas wykonywania operacji finansowych i przypominają, że oszuści cały czas modyfikują metody działania. Nie należy instalować proponowanych przez nieznajomych programów na swoich urządzeniach i otwierać podesłanych nam linków. Zobacz również: Rolnicy protestują na przejściu w Dorohusku

