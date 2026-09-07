Ktoś uszkodził pomnik UPA. Lubelska policja szuka sprawców

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie informują o uszkodzeniu napisów na pomniku w miejscowości Białystok w gminie Dołhobyczów.
Rzeczony pomnik to kamień na mogile 41 członków Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), którzy w lutym 1946 roku polegli w walce z NKWD - przypomina reporter RMF FM Dominik Smaga.
Nasz dziennikarz zauważa, że pomnik był już kilka razy uszkadzany - ostatnio w zeszłym miesiącu i wtedy zareagowała ambasada Ukrainy, zauważając rosnącą wrogość wobec Ukraińców.
Policyjne dochodzenie w sprawie tamtego incydentu jeszcze się nie zakończyło, a już ruszyło kolejne - w sprawie niedzielnego zdarzenia.
Hrubieszczowscy mundurowi informują, że jest ono prowadzone w kierunku „znieważenia pomnika i miejsca spoczynku ukraińskich żołnierzy oraz nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenia mienia”.