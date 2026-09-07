Ktoś uszkodził pomnik UPA. Lubelska policja szuka sprawców

RMF24

Lubelska policja szuka sprawców uszkodzenia pomnika żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii w gminie Dołhobyczów. Do zdarzenia doszło w niedzielę - uszkodzeniu uległy napisy na kamiennym obelisku.

Pomnik żołnierzy UPA w miejscowości Białystok w gminie Dołhobyczów, zdjęcie z 23 września 2013 r.; fot. Wojciech Pacewicz

Pomnik żołnierzy UPA w miejscowości Białystok w gminie Dołhobyczów, zdjęcie z 23 września 2013 r.; fot. Wojciech Pacewicz / PAP

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie informują o uszkodzeniu napisów na pomniku w miejscowości Białystok w gminie Dołhobyczów.

Rzeczony pomnik to kamień na mogile 41 członków Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), którzy w lutym 1946 roku polegli w walce z NKWD - przypomina reporter RMF FM Dominik Smaga.

Nasz dziennikarz zauważa, że pomnik był już kilka razy uszkadzany - ostatnio w zeszłym miesiącu i wtedy zareagowała ambasada Ukrainy, zauważając rosnącą wrogość wobec Ukraińców.

Policyjne dochodzenie w sprawie tamtego incydentu jeszcze się nie zakończyło, a już ruszyło kolejne - w sprawie niedzielnego zdarzenia.

Hrubieszczowscy mundurowi informują, że jest ono prowadzone w kierunku „znieważenia pomnika i miejsca spoczynku ukraińskich żołnierzy oraz nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenia mienia”.