Koparka na lawecie „zgarniała” przewody. Szkody na 10-kilometrowym odcinku

RMF24

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Pewien 65-latek z Lubelszczyzny narobił ostatnio sporych szkód, przewożąc na lawecie koparkę. Jej ramieniem pozrywał przewody elektryczne i światłowody.

O sprawie, która miała miejsce w ostatni piątek, piszą włodawscy policjanci.

Tego dnia zaalarmowano ich, iż w czterech miejscach przy drodze wojewódzkiej 819 i krajowej 82 zerwano linie energetyczne. Szkody poczyniono na odcinku dziesięciu kilometrów, na trasie Lubowierz – Kołacze – Stary Brus – Laski Bruskie.

Sprawca nie zatrzymywał się, by zobaczyć, co zrobił – wynikało ze zgłoszenia.

Stróże prawa namierzyli go w Laskach Bruskich. 65-latek kierował ciągnikiem z lawetą, na której przewoził koparkę. Na jej ramieniu widoczne były elementy zerwanych przewodów elektrycznych oraz światłowodowych, a także opalenia lakieru spowodowane wyładowaniami elektrycznymi zerwanych przewodów.

(fot. KPP Włodawa) / Policja

(fot. KPP Włodawa) / Policja

Mężczyzna był trzeźwy. Funkcjonariuszom przekazał, że wskazaną trasę pokonywał tym sprzętem nie pierwszy raz. Teraz odpowie za nieprawidłowy przewóz ładunku i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.