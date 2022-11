​Polski Cukier AZS UMCS Lublin z kolejną, trzecią ligową porażką w sezonie. Zielono-białe przegrały u siebie z drużyną Enea AZS Politechnika Poznań 50:79 - podaje portal kurierlubelski.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podkreślił Krzysztof Szewczyk, szkoleniowiec lublinianek, zawodniczki tak naprawdę od pierwszych minut tego meczu były bezradne.

Mogę tylko przeprosić kibiców za to, co się wydarzyło. Nie powinniśmy tak grać. Biorę za to oczywiście pełną odpowiedzialność. Musimy rozwiązać to sobie w zespole, dlaczego tak jest, dlaczego tak gramy, a nie inaczej. Ten zespół nie jest tak słaby, żeby przegrywać trzydziestoma punktami u siebie, z całym szacunkiem do Poznania. Oczywiście nie jest też tak mocny, jak w zeszłym roku, ale taka gra nam nie przystoi - podkreśla Krzysztof Szewczyk.

W składzie lubelskiej drużyny pojawiła się nowa zawodniczka - Katarina Zec.

25-letnia Serbka nie mogła jeszcze wystąpić w środowym meczu EuroCupu przeciwko Crvenej Zveździe Belgrad, oglądając poczynania koleżanek z ławki rezerwowych.

W starciu z poznaniankami zadebiutowała już jednak w akademickich barwach.