Wieloletni współpracownik św. Jana Pawła II ks. kard. Stanisław Dziwisz został Honorowym Profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – poinformowała uczelnia. Kard. Dziwisz stwierdził, że służył u boku niezwykłego człowieka.

Kard. Stanisław Dziwisz honorowym profesorem KUL / Łukasz Gągulski /PAP /

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski wręczył tytuł kard. Dziwiszowi podczas niedzielnej mszy świętej w kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie - Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej.

Zdaję sobie sprawę, że tytuł Honorowego Profesora KUL zawdzięczam przede wszystkim Janowi Pawłowi II. Dostąpiłem w życiu największego przywileju, że przez kilkadziesiąt lat, w Krakowie i Watykanie, mogłem służyć u boku tego niezwykłego człowieka - powiedział kard. Dziwisz cytowany w komunikacie uczelni. Wyraził wdzięczność za uhonorowanie.



Przywołał również postać ks. Franciszka Blachnickiego, który tytuł Honorowego Profesora KUL otrzyma pośmiertnie w poniedziałek. Znałem dobrze Czcigodnego Sługę Bożego. Obydwaj z Wojtyłą, potem Janem Pawłem II patrzyli szerzej, dalej, głębiej. Obydwaj okazali się prorokami - wskazał metropolita krakowski.



Uzasadniając honorową profesurę ks. prof. Kalinowski zwrócił uwagę, że przez prawie 40 lat kard. Dziwisz dawał przykład wiernej służby przy profesorze KUL, św. Janie Pawle II.



Chociaż był świadomy zagrożeń wynikających z bezwzględnych metod aparatu komunistycznej Służby Bezpieczeństwa PRL wobec kard. Karola Wojtyły, a w kolejnych latach działań międzynarodowego systemu komunistycznego podejmowanych przeciw Ojcu Świętemu, towarzyszył mu w każdej sytuacji. Kard. Dziwisz odegrał kluczową rolę w organizacji wielu zagranicznych pielgrzymek Papieża, w tym przełomowej wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r., która doprowadziła ostatecznie do przemian ustrojowych bez masowego przelewu krwi - wskazał rektor KUL.



Jak podkreślił, praca kard. Dziwisza na rzecz Kościoła katolickiego i wartości chrześcijańskich miała wpływ na wiele instytucji katolickich, w tym katolickie uniwersytety na całym świecie. Podejmował i podejmuje działania, które budują mosty między różnymi wyznaniami, promują współpracę i zrozumienie, zwłaszcza pomiędzy katolikami a Żydami na świecie. Cechowała go także otwartość i wsparcie dla zgromadzeń zakonnych, ruchów, stowarzyszeń i wspólnot katolickich - dodał ks. prof. Kalinowski.



W uroczystościach w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej uczestniczyli Wielki Kanclerz KUL, abp Stanisław Budzik oraz prorektorzy KUL: prof. Beata Piskorska i prof. Adam Zadroga.



Stanisław Dziwisz urodził się 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej (woj. małopolskie). Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie gdzie rozpoczął sześcioletnie przygotowanie do kapłaństwa. W 1963 r. został wyświęcony na kapłana przez ówczesnego wikariusza kapitulnego bp. Karola Wojtyłę. Skierowano go do pracy w Kurii Metropolitalnej na stanowisko kapelana Metropolity Krakowskiego. Funkcję tę pełnił do 16 października 1978 r. - do czasu wyboru Karola Wojtyły na papieża.



W latach 1978 - 2005 ks. Dziwisz pełnił funkcję osobistego sekretarza Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1998 r. przyjął z rąk Jana Pawła II sakrę biskupią i został biskupem tytularnym San Leone i drugim prefektem Domu Papieskiego. Do godności arcybiskupa został podniesiony w 2003 r. W czerwcu 2005 r., po śmierci Jana Pawła II, przyjął z rąk papieża Benedykta XVI nominację na Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego. W marcu 2006 r. papież Benedykt XVI podniósł go do godności kardynalskiej. W grudniu 2016 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z funkcji Metropolity Krakowskiego i mianował go Administratorem Apostolskim Archidiecezji Krakowskiej. Funkcję tę pełnił do stycznia 2017 roku.