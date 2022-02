"Zasób językowy, formy gramatyczne wyznaczają horyzonty naszego myślenia. Im mamy bogatszy język, tym bogatsze jest nasze wnętrze" - mówi językoznawca prof. Małgorzata Karwatowska - Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Krzysztof Kot, RMF FM: Językoznawca słyszy znacznie więcej od zwykłego człowieka?

Prof. Małgorzata Karwatowska: Zdecydowanie, ale błędy popełniają wszyscy. Nie tylko ludzie, którzy posiadają niższe wykształcenie. Lepiej wykształceni także popełniają błędy. Myślę, że składa się na to kilka czynników. Po pierwsze - pośpiech. Chcemy coś wyrazić natychmiast, ad hoc, i wtedy nie zawsze zastanawiamy się, jaką konstrukcje językowe zastosujemy. Bardzo duży błąd to niedbalstwo językowe, nazwałabym go niechlujstwem językowym i to zarówno chodzi o formę jak i treść wypowiedzi.

To ogólnie wina społeczeństwa, które daje na to zgodę i akceptuje. Odwołam się do takiego humorystycznego stwierdzenia: "Kali zabić jeleń". Idziemy w kierunku komunikatywności. Nieważne, że jest źle powiedziane, ważne, że ktoś zrozumiał. To niszczy język. Błędy utrwalają się poprzez powtarzanie. Jest coś takiego jak norma i uzus. Norma to coś, co pokazuje jak mamy poprawnie pisać i mówić. Uzus, czyli zwyczaj językowy, potrafi być ekspansywny. Jakiś błąd tak często przewija się w języku w naszych wypowiedziach, że w końcu czasem norma ulega i w słowniku poprawnej polszczyzny znajdujemy np. zapis, że dana forma jest dopuszczalna. Norma ugięła się pod zwyczajem językowym.

Co najbardziej razi językoznawcę? Jakie błędy wywołują uśmiech?

Niektóre mogą być błędami humorystycznymi. Kilka częstszych np. "wziąść". Ja sobie zawsze mówię, że skoro możesz "wziąść", to możesz też "braść". Błędna forma pojawiła się prawdopodobnie na skutek analogii, czyli porównania z innymi czasownikami, które kończą się na "-ść" np. "iść", "kraść".

Są też liczne błędy frazeologiczne, inaczej byśmy powiedzieli pleonazmy. To wyrażenie, które składa się z wyrazów znaczących to samo, albo prawie to samo. Np. "dzień dzisiejszy", a powinno być po prostu "dzisiaj". Bardzo często także w takich urzędowych pismach pojawia się stwierdzenie "z dnia 20 marca" - wystarczy przecież 20 marca. Wyliczać można długo: Trwać nadal - jeśli coś trwa, to trwa. "Fakt autentyczny", czyli są fakty nieautentyczne? "Temperatura podskoczyła mi do góry" - mogła podskoczyć w dół? "Cofamy się do tyłu" - a moglibyśmy cofnąć się do przodu?

Ciekawy jest błąd często pojawiający się na Mazowszu. Mówi się na "dworzu". To nie jest regionalizm, ale błąd. Warto też powiedzieć o błędzie nagminnym: "w każdym bądź razie". Powinno być: "w każdym razie", Inny błąd to: "bądź, co bądź". To z kolei jest kontaminacja, która polega na skrzyżowaniu właśnie tych dwóch poprawnych wyrażeń w jedno.

Czasem przekombinujemy. Chcemy coś powiedzieć, żeby wykazać się elokwencją a wychodzi śmiesznie?

Jeżeli nie rozumiemy znaczenia słowa, to powinniśmy je sprawdzić, albo zapytać. Mamy mnóstwo słowników ortograficznych, poprawnej polszczyzny, frazeologicznych, synonimów, antonimów, a nawet słownik eufemizmów, czy wyrazów kłopotliwych. Jeśli ich nie mamy, albo nie chce nam się iść do biblioteki, jest też internet. Wystarczy wpisać słowo i na pewno znajdziemy prawidłowe znaczenie i prawidłowe jego użycie. To chyba nie jest tak, że tylko my Polacy potrafimy popełniać błędy. Inne nacje również te błędy popełniają. One biorą się też z tego, że nastawieni jesteśmy na komunikatywność wypowiedzi, a nie na jej staranność. Gdybyśmy czasami chwilę się zastanowili nad tym, co mówimy, to na pewno błędów nie byłoby tak dużo. Musimy mieć świadomość, że błąd się może pojawić i jeżeli popełnimy go raz i ktoś nas poprawi, albo sami zwróciliśmy na niego uwagę, z czasem pojawi nam się lampka kontrolna. Wtedy jest szansa, że zaczniemy unikać tego błędu. Mamy wątpliwości, to sprawdźmy. Kiedy mówimy, to starajmy się zastanawiać nad tym, co mówię, jak mówię, po co mówię i do kogo mówię.