Drugi alert RCB jednego dnia. Ukraina atakowana

RMF24

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Kolejny już alert RCB rozesłano we wtorek do mieszkańców wschodniej Polski. Tym razem ostrzeżenie odebrały osoby przebywające na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Ma to związek z atakiem na Ukrainę.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – ostrzegło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa chwilę przed godz. 10:00.

Wiadomość rozesłano do przebywających na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że ze względu na działania lotnictwa wojskowego zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami w Rzeszowie i Lublinie.

To już drugi alert we wtorek.

Pierwszy, skierowany tylko do mieszkańców woj. lubelskiego, wysłano po godz. 5:00 rano, a odwołano ok. godz. 6:40.

W poniedziałek podobnych ostrzeżeń było kilka. Ostatni alert odwołano już we wtorek, kwadrans po północy.