W Lublinie rusza zbiórka żywych choinek w donicach. Mieszkańcy mogą oddać je do miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Drzewka zostaną posadzone w różnych miejscach Lublina.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pamiętajmy, że aby roślina się przyjęła powinniśmy poddać ją procesowi hartowania. Po tym jak przestanie być już świąteczną dekoracją mieszkania, należy przenieść ją do chłodniejszego pomieszczenia. Drzewko wystawione od razu na niskie temperatury, może ulec poważnemu uszkodzeniu - przypomina Blanka Rdest-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Mieszkańcy, którzy kupili drzewka w donicy i nie mają miejsca, w którym mogą go zasadzić mogą przynieść choinkę do miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Metalurgicznej 13k.

Pracownik Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej, po oględzinach rośliny i ocenie stanu jej korzeni, zdecyduje czy drzewko jest w dobrej kondycji i nadaje się do posadzenia. Największe szanse na przyjęcie będą miały rośliny regularnie podlewane, przechowywane w mieszkaniach o dużej wilgotności powietrza i w niezbyt wysokiej temperaturze.

Zbiórka żywych choinek potrwa do 10 lutego i jest prowadzona od poniedziałku do piątku, od g. 10.00-18.00. Sadzenie roślin rozpocznie się wczesną wiosną, jak tylko pozwoli na to pogoda.