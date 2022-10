Całodzienne warsztaty, nauka segregacji, gotowanie w duchu zero waste oraz budujący przykład zaangażowania w sprzątanie lasów. Nad Zalewem Zemborzyckim, w ośrodku Słoneczne Wrotkowo odbyła się w sobotę druga akcja Czyste Lasy. Ponad 150 wolontariuszy wyruszyło pomiędzy drzewa z workami na śmieci, uwalniając naturę od ponad 200kg opakowań, butelek, kawałków styropianu, czy pozostawionych tam części garderoby.

Nad Zalewem Zemborzyckim, w ośrodku Słoneczne Wrotkowo odbyła się w sobotę druga akcja Czyste Lasy / Materiały prasowe

Czyste Lasy to przede wszystkim edukacja o ekologii dla każdego. Stowarzyszenie Czysta Polska wraz z zaproszonymi ekspertami i ambasadorami stara się w przystępny sposób pokazać, jak każdy z nas może na co dzień zadbać o naturę. W minioną sobotę nad Zalewem Zemborzyckim, szczególnie młodzi lublinianie doświadczyli jak przyjemna może być nauka poprzez zabawę. Czekały na nich liczne konkursy oraz nauka prawidłowej segregacji śmieci.

Joanna Studnicka przeprowadziła z pomocą małych ochotników warsztaty gotowania w duchu zero waste, wyczarowując sezonowe dania przygotowane z "resztek". Największym zainteresowaniem cieszyła się pizza zrobiona z... okruszków! Na scenie prawdziwe show zrobił uwielbiany przez dzieci Pan Buźka, a także Marcin Urzędowski z zespołem. Ten ostatni poza pobudzającymi rytmami przygotował również na koniec sesję relaksacyjną. Dzięki niej wszyscy wolontariusze mogli odpocząć i rozluźnić się po trudach sprzątania lasów.

W ramach akcji około 150 ochotników wyruszyło również w lasy otaczające Zalew Zemborzycki, by posprzątać je z pozostawionych tam śmieci. Każdy otrzymał bidon i workoplecak 100 proc. rPET oraz worek i rękawiczki. Tym sposobem Stowarzyszenie Czysta Polska, z pomocą wolontariuszy zdołało uwolnić naturę o kolejnych 200 kg śmieci.

Tym razem w lasach trafialiśmy przede wszystkim na opakowania, butelki, ale też części garderoby. Nie brakowało też śmieci wywiezionych do lasu celowo po imprezach na pobliskich działkach. To jest właśnie nawyk, którego musimy pozbyć się w pierwszej kolejności. Lasy to nie jest śmietnisko, to nasz skarb! Powinniśmy je chronić, bo bez nich nie byłoby na Ziemi życia w takiej formie, w jakiej je znamy. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami, mimo kapryśnej pogody dali w sobotę pozytywny przykład i zostawili dobry ślad - powiedział prezes Stowarzyszenia Czysta Polska, Maciej Marculanis.

Nad Zalewem Zemborzyckim, w ośrodku Słoneczne Wrotkowo odbyła się w sobotę druga akcja Czyste Lasy / Materiały prasowe

Doskonały przykład odpowiedzialności za naturę dał w sobotę również jeden z lublinian, który wywiózł z okolicznych lasów kilka worków śmieci, wrzucił na przyczepę i przywiózł na miejsce zbiórki. Dobry ślad, który zostawi będzie jeszcze większy, bo obiecał kontynuować działania przez cały tydzień. W sprzątanie włączą się również lokalne szkoły, więc wspólnym wysiłkiem uwolnimy lasy od jeszcze większej ilości śmieci. Warto też wspomnieć, że zaangażowani w akcję influencerzy także posłali w świat pozytywne przesłanie. Nasi TikTokerzy zajęli się nawet samym zalewem, wyławiając z niego paczki po chipsach i dryfujące, plastikowe butelki - dodał Maciej Marculanis

Akcja Czyste Lasy przeniesie się teraz na południe kraju. W najbliższą sobotę 1 października piknik edukacyjny odbędzie się w Parku Miejskim im. Andrzeja Wimmera w Niepołomicach, a wolontariusze posprzątają słynną Puszczę Niepołomicką, będącą niegdyś lasem królów Polski.

O projekcie Czyste Lasy

Czyste Lasy to projekt edukacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Czysta Polska i realizowany z grantu przekazanego na ten cel przez Fundację Coca-Cola w Atlancie. Partnerem czterech wydarzeń w Giżycku, Lublinie, Niepołomicach i Wieliczce zostały Lasy Państwowe. Na każdym z przystanków nie zabraknie atrakcji oraz edukacji na wesoło - takiej, która najlepiej wpaja nam pozytywne schematy zachowań w naturze. Będą spotkania z influencerami oraz ambasadorami projektu.

Partnerami wydarzenia nad Zalewem Zemborzyckim 1 października był ekoLublin, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Lublin oraz Świdnik.

Terminy akcji:

24 września, Giżycko,

1 października Lublin,

8 października Niepołomice pod Krakowem,

15 października Wieliczka.