O ponad jedną trzecią wzrosła liczba notowanych w ciągu roku wypadków drogowych, o niemal 40 proc. wzrosła liczba rannych, o 26 proc. więcej jest poszkodowanych pieszych - to alarmujące dane z rocznego raportu lubelskiej policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

11 osób zginęło, 144 zostały ranne - to, co brzmi jak wiadomość o katastrofie, to oficjalne dane o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Lublinie. W czwartek nad raportem policji za rok 2023 ma dyskutować Rada Miasta.

W swoim raporcie drogówka wskazuje ulice, na których było najwięcej wypadków: Jana Pawła II i Diamentową.

Na pierwszej z tych ulic wydarzył się najtragiczniejszy z ubiegłorocznych wypadków na drogach Lublina. Na słupie rozbiło się rozpędzone auto, zginęły cztery osoby, nastolatkowie, którzy chwilę wcześniej nagrali w samochodzie film. Padły w nim słowa: "Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli". Niewiele później auto wpadło na słup.

Dużo wypadków odnotowano też na al. Tysiąclecia, ul. Północnej, Kunickiego, Nadbystrzyckiej, Nałęczowskiej, Osmolickiej i Zana.

Liczba wypadków wzrosła o ponad jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2022. Policja łączy to z zaostrzeniem kar, które poskutkowało tym, że w 2022 roku kierowcy zaczęli jeździć uważniej, ale potem - jak określa to komendant - "oswoili się z tematem i wrócili do starych nawyków".

Drogówka wskazuje też ulice, na których było najwięcej kolizji. To al. Tysiąclecia (170 kolizji), al. Spółdzielczości Pracy (149 takich zdarzeń), al. Witosa (139 stłuczek), ul. Jana Pawła II (135 zgłoszeń), al. Solidarności (126 zdarzeń), al. Kraśnicka (117 kolizji) i ul. Kunickiego (88 stłuczek). Najwięcej kolizji notuje się między godz. 15:00 a 17:00, a o stłuczkę najłatwiej we wtorki i środy.

Z raportu policji dowiadujemy się także tego, że największe zagrożenie dla pieszych stwierdzono na ul. Kunickiego i Zana. Drogówka przyjrzała się też sytuacji na oznakowanych przejściach i oceniła, że największe zagrożenie dla pieszych jest na przejściach przez Nadbystrzycką, Nałęczowską, Nowy Świat i Zana.