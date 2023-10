​16.10.1978 - to ważna data w historii Polski - dzisiaj mija 45 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Z tego powodu lubelski oddział IPN zorganizował plenerową wystawę pt. "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia". To zestaw najważniejszych zdjęć archiwalnych i myśli Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, który był duchowym ojcem papieża.

/ IPN Lublin /

Wystawa przede wszystkim jest poświęcona dwóm bardzo ważnym postaciom najnowszej historii Polski. Wpisali się do niej dlatego, że przygotowywali naród do odzyskania przez Polskę suwerenności, ale też wzywali naród do tego, żebyśmy odpowiadali na zło dobrem.

To bardzo ważna postawa, w którą wpisuje się choćby ksiądz Jerzy Popiełuszko czy cała Solidarność - mówi dr Robert Derewenda - dyrektor lubelskiego oddziału IPN.

Faktycznie poprzez walkę bez przemocy, poprzez obywatelskie nieposłuszeństwo Polacy doprowadzili nie tylko do obalenia systemu komunistycznego w Polsce, ale przyczynili się czy zapoczątkowali obalenie komunizmu w całej Europie środkowo-wschodniej.

Jak dodaje Derwenda cytaty oczywiście są bardzo ważne dlatego, że mówimy o myślach dwóch bardzo ważnych nauczycieli, którzy nie tylko są postaciami historycznymi, ale przede wszystkim są wychowawcami. O tyle istotnymi, że Jan Paweł II z jednej strony przygotowywał nas do odzyskania suwerenności, ale z drugiej strony pouczał, w bardzo poważny sposób wzywał do uszanowania i zagospodarowania tej wolności po roku 1989.

Plenerową wystawę można oglądać na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie.