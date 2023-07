28 lipca w Lublinie startuje największy w Polsce festiwal sztuki cyrkowej. Carnaval Sztukmistrzów zgromadzi artystów cyrkowych z całego świata - akrobatów, klownów i muzyków. W związku z tym wydarzeniem należy spodziewać się utrudnień w ruchu na terenie miasta.

/ facebook.com/CarnavalSztukmistrzow /

W związku z organizacją festiwalu Carnaval Sztukmistrzów, w dniach 28-30 lipca zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu ul. Królewska. Brak przejazdu zacznie obowiązywać od piątku (28 lipca) od godziny 18.00, do zakończenia Festiwalu, czyli niedzieli (30 lipca). Zmiany dotyczą zarówno samochodów osobowych, jak i pojazdów komunikacji miejskiej. Szczegóły o objazdach autobusów i trolejbusów przekaże ZTM w Lublinie.

Urząd Miasta Lublina przypomina również, że w kolejne wakacyjne weekendy również obowiązuje zamknięcie ul. Królewskiej na odcinku od ul. Bajkowskiego do ul. Podwale. Z ul. Bajkowskiego kierowcy jadą w lewo w ul. Lubartowską, a dojazd do posesji odbywa się od ul. Wyszyńskiego. Zamkniętym odcinkiem ul. Królewskiej, tak jak do tej pory przejeżdżają jedynie pojazdy komunikacji miejskiej oraz rowerzyści. Taksówki mają możliwy dojazd od ul. Wyszyńskiego oraz do dyspozycji dwa postoje na ul. Królewskiej oraz Bajkowskiego. Taka organizacja ruchu obowiązuje każdorazowo od piątku od godziny 18.00 do niedzieli do końca dnia, we wszystkie wakacyjne weekendy, czyli do 27 sierpnia.

Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Festiwal organizowany jest w mieście od 2008 roku. To jest jedno w ważniejszych wydarzeń organizowanych przez Warsztaty Kultury. Na Carnaval Sztukmistrzów przyjeżdżają w okresie wakacyjnym turyści i cieszą się z bogatej oferty w tym roku i dodatkowych atrakcji. Próbujemy wrócić po covidzie do aktywności, jeśli chodzi o politykę turystyczną i Carnaval Sztukmistrzów odgrywa tu bardzo istotne znaczenie - tłumaczył prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Carnaval Sztukmistrzów pozwoli lublinianom i turystom zobaczyć sztukę cyrkową w najlepszym wydaniu. Swoje umiejętności prezentować będą akrobaci balansujący na taśmach powieszonych nad głowami widzów, klowni, muzyce i tancerze.

Chociaż wydarzenie ma przede wszystkim dostarczać rozrywki, w jego trakcie poruszane są też poważne tematy. Zaprosiliśmy w tym roku specjalny zespół Acting for Climate, który powstał w Norwegii w 2014 roku, i jego artyści pracują na rzecz zrównoważonego rozwoju planety - mówi dyrektor Warsztatów Kultury Grzegorz Rzepecki.

Organizatorem Carnavalu Sztukmistrzów są Warsztaty Kultury w Lublinie. Cały program wydarzenia dostępny jest na www.carnavallublin.eu.