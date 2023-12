Całoroczne połączenia na trasie Zamość-Bełżec oraz dodatkowe pociągi do Lublina z Zamościa, Terespola, Chełma, Parczewa czy Łukowa wprowadzono w nowym rozkładzie pociągów - poinformował w środę Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Część kursów została uwzględniona w nowym rozkładzie kolejowym i będzie realizowana od 10 grudnia.

/ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego /

Założyliśmy kursowanie czterech par pociągów dziennie w relacji Zamość Wschód-Bełżec i z powrotem, z wydłużeniem w piątki i niedziele jednej pary do Hrebennego. Chodzi o zapewnienie dojazdów dla studentów z okolic Lubyczy Królewskiej i Hrebennego - informuje marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Anna Nycz z biura prasowego lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego przekazała, że w sezonie letnim zachowano układ wyjazdów z Lublina do Jarosławia i Bełżca oraz z Rzeszowa do Zamościa z zapewnieniem wahadła Zawada-Zamość Wschód-Zawada. Dodatkowo został uruchomiony także wieczorny pociąg Lublin Główny-Zamość Wschód.

Bliżej miasta został przeniesiony peron przystanku Szczebrzeszyn, a nowy powstał w Żurawnicy. Zakończono także budowę nowych peronów w Wólce Niedzieliskiej, Niedzieliskach Kolonii oraz Nowym Kącie.

Nowy rozkład jazdy zakłada również dodatkowe kursowanie pociągów z Lublina do Kraśnika i Szastarki. Nastąpi również wydłużenie o odcinek Lubartów-Parczew dwóch par pociągów - podała Nycz. Decyzja oznacza, że połączenie między Lublinem a Parczewem zyskuje sześć par pociągów, z których jedna będzie kursować na jeszcze dłuższej trasie z Łukowa.

Dzięki zakończonym pracom modernizacyjnym dodatkowy wieczorny przyspieszony pociąg będzie kursował z Terespola przez Białą Podlaską, Łuków, Dęblin, Puławy do Lublina. Kurs z czasem przejazdu wynoszącym 2 godziny i 22 minuty ma ułatwić powroty uczniom i studentom w niedziele. Natomiast drugi wieczorny pociąg będzie kursował od poniedziałku do piątku z Chełma do Lublina.

Jak przekazała, postoje ograniczono na stacji Puławy Azoty, gdzie pociągi zatrzymają się tylko w godzinach zmian pracowniczych. Dzięki tej zmianie w pozostałych porach dnia podróż pociągiem między Lublinem a Dęblinem ma skrócić się o kilka minut.

Marszałek Stawiarski wskazał, że w ramach nowego rozkładu jazdy samorząd wspólnie ze spółką Polregio zwiększa ilość tzw. pociągokilometrów o 15 proc., czyli z 3,02 mln w roku obecnym do 3,48 mln w roku przyszłym.

Marszałek wyliczył, że w 2018 r. w pociągach uruchamianych na zlecenie województwa zostało przewiezionych blisko 2,3 mln osób, w 2022 r. było ich już ponad 2,7 mln, a od stycznia do końca października 2023 r. - 2,5 mln pasażerów.

Pierwsze zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie 10 grudnia br., natomiast rozszerzona oferta połączeń na Roztoczu - od 2 stycznia 2024 r.