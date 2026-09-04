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Był poszukiwany przez policję, trafił w ręce służb. Znaleziono przy nim narkotyki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 września (20:59)

Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego we współpracy z kontrterrorystami zatrzymali mężczyznę, który pomimo zasądzonej kary ponad roku pozbawienia wolności nie stawił się w więzieniu. Mundurowi, po ustaleniu jego miejsca pobytu, podejrzewali, że poszukiwany może mieć przy sobie narkotyki. Na miejscu zatrzymania zabezpieczono środki odurzające. 38-latkowi towarzyszył młodszy od niego znajomy. Obaj usłyszeli zarzuty.

Był poszukiwany przez policję, trafił w ręce służb. Znaleziono przy nim narkotyki
policyjni antyterroryści zatrzymujący podejrzanego (Fot. Policja w Gorzowie Wielkopolskim) /Policja

Gorzowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową ustalili miejsce pobytu poszukiwanego 38-latka. Mężczyzna nie stawił się do zakładu karnego do odbycia kary przeszło roku pozbawienia wolności. 

Ustalono także, że mężczyzna może mieć przy sobie narkotyki. W ujęciu przestępcy brali udział kontrterroryści z Gorzowa Wielkopolskiego. Do zatrzymania doszło we wtorek, 1 września. Po siłowym wejściu do jednego z mieszkań na terenie Gorzowa okazało się, że 38-latek nie był sam. Towarzyszył mu o 7 lat młodszy znajomy. 

Na miejscu zabezpieczono amfetaminę, marihuanę oraz inne substancje, co do których służby mają wątpliwości, czy są legalne. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi im za to do 10 lat więzienia. 

Jak informuje gorzowska policja wobec 31-latka zastosowano dozór, z kolei poszukiwany 38-latek został przewieziony do więzienia, gdzie odbędzie karę zasądzoną za znęcanie i groźby. 


Źródło: RMF24
Tagi: służby
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