Około 2 tys. artystów i akrobatów zjedzie do Lublina na Europejską Konwencję Żonglerską, która rozpocznie się 29 lipca. W programie m.in. parada cyrkowa ulicami miasta, spektakle i pokazy ognia, igrzyska żonglerskie, warsztaty.

Podczas środowej konferencji prasowej prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że miasto postrzegane jest jako otwarte dla wszelkiego rodzaju projektów kulturalnych. Miasto, które buduje swój wizerunek w Europie trochę taką niezwykłością realizowanych imprez. Europejska Konwencja Żonglerska zrodziła się w wyniku błyskawicznych decyzji wobec pierwotnego gospodarza tej konwencji (Irlandii - przyp. RMF FM). My przypominamy sobie, jak świetny klimat stworzyli artyści wiele lat temu i liczymy na to samo w tym roku - mówił Żuk.

Zastępca prezydenta ds. kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak dodała, że impreza jest ważnym punktem obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży w Lublinie. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że będzie to święto nowego cyrku w całym mieście - powiedziała wiceprezydent dodając, że wydarzenia odbywać się będą m.in. w Parku Ludowym czy Ogrodzie Saskim.

Prezes Fundacji Sztukmistrze Joanna Reczek-Szwed podkreśliła, że rzadko zdarza się, aby festiwal gościł po raz trzeci w tym samym mieście. To jest rekord, po raz pierwszy się coś takiego zdarzy - wyjaśniła.

Nawiązując do rezygnacji Irlandii z organizowania imprezy, powiedziała, że możemy być dumni z tego, że to do Lublina wykonano pierwszy telefon. Europejskie Stowarzyszenie Żonglerskie zapytało, czy możemy uratować w tym roku tę imprezę, czy możemy się podjąć organizacji EJC w rekordowym czasie 3,5 miesiąca, co normalnie dzieje się w ciągu trzech lat (...) Mimo że jest to sprint, to wierzymy, że będzie to znowu wyjątkowe wydarzenie. Dostajemy sygnały, że całe środowisko europejskie bardzo cieszy się na powrót do Lublina - zaznaczyła prezes.

Na konferencji poinformowano również, że do Lublina zjedzie na konwencję około 2 tys. artystów i akrobatów uprawiających sztukę cyrkową. W programie imprezy jest między innymi wielka, kolorowa parada cyrkowa, która przejdzie ulicami miasta. Zakończy ją olimpiada żonglerska, gdzie cyrkowcy i akrobaci będą ze sobą rywalizować w różnych trudnych i zabawnych konkurencjach - przekazał Jakub Szwed z Fundacji Sztukmistrze dodając, że większość spektakli otwartych odbędzie się w muszli koncertowej Ogrodu Saskiego.

W programie zaplanowano także m.in. pokazy tańca z ogniem, zawody w siatkówkę uprawianą przy pomocy maczug żonglerskich, występy akrobatów, iluzjonistów, a także warsztaty cyrkowe, z jazdy na monocyklu, czy akrobatyki.

Odbywająca się od 1978 roku Europejska Konwencja Żonglerska to największe na świecie i najbardziej prestiżowe wydarzenie środowiska żonglerów amatorów-hobbystów, artystów nowego cyrku i artystów ulicy. W tym roku odbędzie się w Lublinie w dniach 29 lipca-6 sierpnia.