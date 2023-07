Duże wzmocnienie Jastrzębskiego Węgla! Atakujący reprezentacji Francji Jean Patry został siatkarzem mistrza Polski. 27-letni zawodnik zastąpi na tej pozycji swojego rodaka Stephena Boyera.

Jean Patry / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Kiedy stało się jasne, że w nowym sezonie naszych barw nie będzie już reprezentował Stephen, staraliśmy się pozyskać możliwie najbardziej wartościowego zmiennika. Wybór szybko padł na innego z grona złotych medalistów olimpijskich. Stephen ma za sobą świetny sezon, ale głęboko wierzę w to, że Jean wypełni po nim lukę optymalnie. Historia Jastrzębskiego Węgla pokazuje, że siatkarze francuscy zawsze czuli się u nas bardzo dobrze i praktycznie w każdym przypadku stanowili wartość dodaną. Dlatego cieszę się z tego, w jaki sposób obsadziliśmy tę ważną pozycję w naszym zespole - ocenił transfer prezes śląskiego klubu Adam Gorol.

Jean Patry wywalczył - jako podstawowy gracz - w 2021 roku złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio. Występował w przeszłości we francuskim Montpellier UC, a potem grał we włoskich Top Volley Cisterna i Power Volley Milano. Przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi w Paryżu postawiłem sobie za cel, by grać w jak najlepszym z możliwych zespołów, a Jastrzębski Węgiel to wspaniały klub. PlusLiga będzie dla mnie czymś nowym, ale chciałbym kontynuować zwycięski kurs i zdobywać kolejne trofea - stwierdził Francuz.

Po ostatnim sezonie z jastrzębskim klubem pożegnało się sześciu zawodników, w tym środkowy Łukasz Wiśniewski i dwaj Francuzi Trevor Clevenot i Boyer.

Już w marcu umowę z JW przedłużył o rok trzeci z reprezentantów Francji, kapitan i rozgrywający śląskiego zespołu Benjamin Toniutti. Po zakończeniu rozgrywek nowy kontrakt podpisał środkowy Moustapha M’Baye. Zawodnik przeniósł się do drużyny w styczniu z Cuprum Lubin, by uzupełnić skład po kontuzji Wiśniewskiego, który zerwał więzadło krzyżowe przednie.

Nowym graczem został przyjmujący Mateusz Jóźwik (ostatnio LUK Lublin). W klubie został argentyński szkoleniowiec Marcelo Mendez, który od pięciu lat jest selekcjonerem reprezentacji swojego kraju.

Jastrzębianie w minionych rozgrywkach triumfowali w lidze (po raz trzeci w historii) i sięgnęli po Superpuchar Polski, wystąpili też w finałach Ligi Mistrzów i krajowego pucharu.

W decydujących o trofeach starciach w Polsce i Europie rywalizowali z Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W kraju wygrali rywalizację w PlusLidze w trzech meczach, zaś w finale Ligi Mistrzów w Turynie ulegli 2:3.