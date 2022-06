Dzisiaj ( 3 czerwca) na drogach całego województwa, lubelska policja przeprowadzi akcję pod hasłem " Alkohol i narkotyki". Funkcjonariusze będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących oraz testować ich na zawartość narkotyków. Reagować będzie również na niezgodne z prawem zachowania na drodze.

/ Shutterstock

Jak informuje lubelska policja, głównym celem działań „Alkohol i narkotyki” jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Kierujący muszą się liczyć ze zwiększoną liczbą kontroli oraz policyjnych patroli, także w nieoznakowanych radiowozach. Akcja będzie organizowana na terenie całego województwa.

Jak podkreślają funkcjonariusze pijani kierowcy stanowią poważne zagrożenie na drogach. Każdy, kto siada za kierownicę po alkoholu lub narkotykach jest potencjalnym zabójcą.

Co mówią statystyki

W pierwszym kwartale tego roku nietrzeźwi kierujący spowodowali 13 wypadków, w których śmierć poniosła 1 osoba, a 19 zostało rannych. Tylko w minionym tygodniu na drogach województwa lubelskiego pijani kierowcy byli sprawcami dwóch wypadków.

Przypominamy, że w świetle nowych przepisów kary za „jazdę na podwójnym gazie” to kara pozbawienia wolności do 2 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5 tys.zł. do 60 tys. zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 10 pkt. karnych.