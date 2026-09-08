86-latka leżała w zaroślach przy rzece. Rodzina szukała jej od niedzieli

RMF24

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 86-letniej mieszkanki Hrubieszowa, która w niedzielę wyszła z domu i nie wróciła. Była schorowana i miała problemy z chodzeniem. Policjanci odnaleźli seniorkę po kilku godzinach intensywnych działań - leżała wychłodzona na ziemi, w gęsto zarośniętym i trudno dostępnym terenie w pobliżu rzeki.

Hrubieszów: Rodzina zgłosiła zaginięcie 86-latki

Seniorka zaginęła w niedzielę na terenie Hrubieszowa. Policjanci otrzymali zgłoszenie od jej córki, która twierdziła, że jej matka wyszła z domu i udała się w nieznanym kierunku.

Rodzina miała powody do obaw. Z przekazanych informacji wynikało, że 86-latka jest osobą schorowaną i ma problemy z chodzeniem. Dodatkowym zagrożeniem była niska temperatura i zapadający zmrok.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania

W hrubieszowskiej komendzie ogłoszono alarm. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania zaginionej seniorki - sprawdzano tereny przylegające do posesji, na której mieszkała kobieta, a także kolejne rejony Hrubieszowa. W działaniach wykorzystano specjalistyczny sprzęt: drona z termowizją oraz psa tropiącego z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Poszukiwania trwały kilka godzin. Funkcjonariusze sprawdzali kolejne miejsca, w których mogła znaleźć się zaginiona starsza kobieta.

86-latka leżała wychłodzona przy rzece

Po kilku godzinach intensywnych działań policjanci odnaleźli seniorkę - kobieta leżała na ziemi w gęsto zarośniętym, trudno dostępnym terenie w pobliżu rzeki. Była wychłodzona. 86-latka nie wiedziała, gdzie się znajduje ani co się wydarzyło. Nie była też w stanie samodzielnie się poruszać.

Policjanci dotarli do kobiety i wynieśli ją na rękach z wysokich zarośli, udzielając jej niezbędnej pomocy, a następnie przekazując pod opiekę medyków. Kobieta trafiła do szpitala.