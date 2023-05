Nowy budynek z 40-łóżkowym oddziałem pulmonologii powstał za 10 mln zł w szpitalu wojewódzkim przy ul. Herberta w Lublinie. Leczeni będą tu głównie pacjenci postcovidowi, a także zakażeni SARS-CoV-2 czy z innymi infekcjami zakaźnymi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obserwujemy w województwie lubelskim dużą potrzebę leczenia pacjentów postcovidowych i jest to jedno z głównych zadań, jakie stawiamy przed nowym oddziałem. Oczywiście w przypadku wzmożonego zachorowania w oddziale pulmonologii będziemy przyjmować pacjentów covidowych - wyjaśnił cytowany w komunikacie Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. Jak dodał, inwestycja ma poprawić też jakość leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego.



Nowy budynek z 40-łóżkowym oddziałem pulmonologii zlokalizowany jest przy ul. Herberta w Lublinie. Umowę z wykonawcą podpisano we wrześniu ub. r. Budynek został zrealizowany w systemie modułowym. Dwukondygnacyjny obiekt jest połączony z istniejącym już budynkiem szpitala.



Choroby płuc to choroby cywilizacyjne, a po covidzie tych zachorowań jest nadal bardzo dużo. W XXI wieku istnienie wysokospecjalistycznych oddziałów jest nieodzowne. Misją samorządowców jest zaspokajać najważniejsze potrzeby mieszańców, a do nich wlicza się potrzeba ochrony zdrowia, dlatego ta inwestycja tak bardzo mnie cieszy, bo będzie ratowała życie mieszkańców Lubelszczyzny - zaznaczył marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, zapowiadając utworzenie w przyszłości w tym miejscu centrum pulmonologii.



Obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego posiada dwa oddziały pulmonologii: jeden zlokalizowany przy ul. Biernackiego, drugi - przy ul. Herberta. Jak podano, oba oddziały już niedługo będą mieściły się w jednej lokalizacji, właśnie przy ul. Herberta, gdzie powstała nowa inwestycja.



Budowa kosztowała ok. 10 mln zł, z czego 8,4 mln zł stanowiło dofinansowanie ministerstwa zdrowia na profilaktykę covidową i leczenie postcovidowe. Pozostałe środki pochodzą z budżetu województwa lubelskiego.