14-letni uczeń niechcący rozpylił gaz pieprzowy w jednej ze szkół w Białej Podlaskiej. Z placówki ewakuowano niemal 100 osób. Chłopak twierdził, że chciał pokazać go kolegom i przez przypadek rozpylił gaz na korytarzu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po godz. 8.00 we wtorek w jednej z bialskich szkół rozpylony został gaz. Dyrekcja zadecydowała o ewakuacji prawie 100 uczniów i nauczycieli.

„Czworo uczniów trafiło do szpitala na obserwację i po badaniach zostało zwolnionych do domu” – przekazała Barbara Salczyńska-Pyrchla z komendy policji w Białej Podlaskiej

Według ustaleń policji jeden z uczniów rozpylił na klatce schodowej gaz pieprzowy. Podejrzewany 14-latek twierdził, że kupił gaz w internecie i wziął go do szkoły, aby pokazać kolegom. Dodał, że użył go przez przypadek.

Nastolatek odpowie za swój czyn przed sądem rodzinnym.