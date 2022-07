Jadąca na rowerze 13-letnia dziewczynka zginęła po potrąceniu przez mężczyznę kierującego samochodem osobowym. Do wypadku doszło we wtorek wieczorem w Zakrzówku (Lubelskie) na drodze wojewódzkiej nr 842. Jej koleżanka trafiła do szpitala. Kierujący autem 22-latek był trzeźwy.

/ Shutterstock Do tragicznego wypadku doszło po godz. 21.00 w Zakrzówku (pow. kraśnicki) na drodze wojewódzkiej nr 842 podczas, gdy cztery koleżanki jechały na rowerach. „Kierujący samochodem osobowym potrącił 13-letnią dziewczynkę, która poniosła śmierć na miejscu mimo reanimacji. Z kolei jej 14-letnią koleżankę z lekkimi obrażeniami ciała przetransportowano do szpitala, ale została już wypisana do domu” – poinformowała Katarzyna Glinka z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Jak dodała, wypadek zdarzył się poza terenem zabudowanym na odcinku wśród pól, gdzie nie było oświetlenia. „Kierujący samochodem 22-latek był trzeźwy. Jak wyjaśnił, nie zauważył rowerzystek na drodze. Zaraz po wypadku podjął reanimację potrąconej dziewczynki” – przekazała policjantka. Droga była zablokowana przez kilka godzin. Policja pod nadzorem prokuratora ustala przyczyny wypadku. Zobacz również: Stomatologia, lingwistyka, italianistyka - popularne kierunki na lubelskich uczelniach

Zamość: Napadli na 16 latka. Zabrali mu bluzę i 30 zł

Na Lubelszczyźnie brakuje blisko 600 nauczycieli