​Mieszkańcy Łodzi muszą przygotować się na zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Łodzi, które w szczególny sposób dotyczą nocnych autobusów. Będzie to spowodowane zmianą czasu z letniego na zimowy - wskazówki zegarów zostaną przesunięte z godz. 3.00 na 2.00.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przypomniał Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, zmiana czasu oznacza konieczność wprowadzenia specjalnego rozkładu jazdy autobusów.

Przy zmianie czasu z letniego na zimowy, autobusy nocne kursują o godzinę dłużej i dwa razy pojawią się o godz. 2:00 w nocy na przystanku.

Rozkład jazdy z 29 na 30 października zakłada dodatkową godzinę w nocy, w której pojawią się autobusy oznaczone w rozkładach literą "A" - np. 1A, 2A itd. Nocne autobusy będą na przystanku jak zwykle, co pół godziny. Bilety obowiązywać będą przez cały czas trwania podróży - wyjaśnił.

Jeśli któryś z wariantów nocnej linii kursuje rzadziej - co ma miejsce na liniach wyjeżdżających poza Łódź - i wypada mu kurs o godz. 2:00, to pasażerowie zyskają dodatkowe połączenie tej nocy. Taki przypadek występuje na przykład na linii N5B, która kursuje do Andrespola.