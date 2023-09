Teatr Pinokio - to nowe miejsce i nowe otwarcie; Teatr Jaracza w roku jubileuszowym przygotował 12 premier; Teatr Powszechny proponuje pracoholiczną komedię romantyczną, a Teatr Muzyczny sięga po nadludzkie siły, angażując Drakulę - nowy sezon artystyczny w łódzkich teatrach zapowiada się "galancie".

Nowy sezon teatralny zapowiada się w Łodzi niezwykle interesująco / UMŁ / Materiały prasowe

Nowy sezon teatralny w Łodzi - to premiery i spektakle, które trzeba obejrzeć jeszcze raz. Teatr Pinokio i Arlekin, Teatry: Nowy, Muzyczny, Powszechny, Chorea, Jaracza oraz Teatr Wielki, Teatr Kamila Maćkowiaka, Teatr Komedii Impro, O!Impro, Artkombinat w Monopolis, Teatr Logos czy Teatr Mały zaprezentowały swoje repertuary jesienno-zimowe, w tym daty premier oraz plan wydarzeń specjalnych. Nowy sezon teatralny w Łodzi prezentuje się "galancie"!

Teatr Pinokio: Nowe miejsce, nowe otwarcie

Sienkiewicza 75/77 - to obecny adres Teatru Pinokio w Łodzi, który po przeprowadzce do zrewitalizowanego budynku dawnej fabryki otwiera się nie tylko na nowy sezon, ale też na nową publiczność, zainteresowaną problemowymi spektaklami, wychodzącymi poza ramy pojęcia "teatr dla dzieci". Na weekend otwarcia (29 września - 1 października) Pinokio przygotował dwie prapremiery, wystawę, zakulisowe spacery i koncert zespołu Chłopcy kontra Basia.

Sezon teatralny 2023/2024, pierwszy w nowej siedzibie, rozpocznie się w piątek (29 września) koncertem zespołu Chłopcy kontra Basia, który nie tylko zaprezentuje autorski materiał, ale też w charakterystycznym dla siebie stylu łączącym folk z jazzem na nowo zinterpretuje utwory ze spektakli Pinokia. Tego dnia w foyer odbędzie się też wernisaż wystawy plakatów.

Najważniejszym punktem programu będą jednak dwie prapremiery. Pierwsza z nich to wydarzenie sceniczne "Zamieniam się w słuch", adresowane do widzów od czwartego roku życia, a sprowadzające się do wyzwalania obrazu dźwiękowego oraz wizualnego głosek i liter w dziecięcej świadomości poprzez słowo, obraz oraz ruch.

Spektakl w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy, inspirowany jest stworzoną przez prof. Monikę Wiśniewskią-Kin metodą nauki czytania "Skuteczne zdziwienie", wdrażaną pilotażowo w łódzkich przedszkolach. Za scenografię odpowiada Ewa Woźniak, za oprawę muzyczną Iga Eckert, a projekcje przygotował Aleksander Janas.

Z kolei spektakl "Ciepłe pszczoły, zimne jelenie albo jak pozbyć się dzieci" w reżyserii Gabriela Gietzky’ego bazuje na trylogii Petera Wohllebena i mówi o życiu leśnej wspólnoty. Twórcom zależało na stworzeniu wielowątkowej opowieści o synergii i odpowiedzialności za wspólnotę.

Czy umiemy słuchać, gdy mówi do nas las? Czemu bez problemu rozpoznajemy logotypy znanych koncernów, a nie umiemy rozróżnić liścia brzozy od liścia lipy?

Choreografię do pełnej emocji wycieczki przez las z aktorami-przewodnikami opracował Szymon Michlewicz-Sowa, a muzyką oprawił ją Marcin Nenko. Scenografię i kostiumy przygotowała Grupa Mixer. Za reżyserię świateł odpowiada Karolina Gębska.

Repertuar pierwszego sezonu w nowej siedzibie wypełnią również tytuły, które zdążyły już podbić serca dziecięcej publiczności i opiekunów: "Mój cień jest różowy", "Pani za malutka", "Wojnokraka" zrealizowanym równocześnie w dwóch językach polskich - fonicznym i migowym. Powrócą również, "Dzieci z Bullerbyn", "Wielki Buzz Grow", "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek". Kolejna premiera sceny przy Sienkiewicza zaplanowana jest na 2 grudnia, będzie to "Księga dżungli".

Więcej na stronie: www.teatrpinokio.pl.