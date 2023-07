Nieczynna obecnie ponadstuletnia zajezdnia tramwajowa na łódzkim Helenówku zmieni się w nowoczesny Zakład Techniki. Będą w nim naprawiane i modernizowane tramwaje. Przebudowa ma kosztować 129 mln zł i potrwać dwa lata.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Znajdująca się przy ul. Zgierskiej zajezdnia Helenówek powstała w 1922 roku jako czołowa zajezdnia Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych. Zlikwidowano ją w 2012 roku z powodu złego stanu.



Po ponad 10 latach cały teren i dawna zajezdnia, której część elementów objęta jest ochroną konserwatora zabytków, przejdzie gruntowną przebudowę. Po zakończeniu remontu, który ma trwać dwa lata, przeniesiony zostanie tam Zakład Techniki MPK-Łódź, który obecnie mieści się przy ul. Tramwajowej. Na Helenówku naprawiane i modernizowane będą łódzkie tramwaje, a także produkowane części i podzespoły związane z eksploatacją taboru.



To długo wyczekiwana inwestycja. Największa w historii MPK inwestycja w nieruchomość. Mamy doskonałą załogę wykształconą i przygotowaną do świadczenia bardzo specjalistycznych usług w zakresie remontów, napraw i modernizacji. Bez tego zakładu, bez tych ludzi nie bylibyśmy w stanie funkcjonować w ramach przewozów tramwajowych - przyznał prezes MPK-Łódź Zbigniew Papierski.



Podpisano już umowę wykonawcą inwestycji za 129 mln zł.



W jej ramach istniejący budynek zostanie całkowicie zmodernizowany z zachowaniem jego zabytkowych elementów. Dobudowane zostaną m.in. dwa skrzydła, które będą nieco odsunięte i cofnięte względem ulicy Zgierskiej. Przebudowany zostanie także budynek dawnej portierni.



W nowym zakładzie znajdować będzie się część napraw bieżących, z których po oględzinach i pracach wstępnych tabor będzie mógł opuścić teren zakładu, bądź, w przypadku większych awarii, suwnicą zostanie przetransportowany do części napraw głównych. W zależności od zakresu prac zostanie umieszczony na odpowiednim stanowisku.

W hali przewiduje się m.in.: naprawy bieżące, montaż czysty, warsztat elektryczny, warsztat mechaniczny, śrutownię, lakiernię, stolarnię, spawalnię, demontaż, myjnię, pomieszczenia magazynowe, narzędziownie i pomieszczenia pomocnicze.



Na Helenówku prowadzone będą zarówno bieżące naprawy pojazdów oraz modernizacje i remonty kapitalne tramwajów, a także renowacje wagonów historycznych. Ponadto w zakładzie będą produkowane i regenerowane podzespoły taboru tramwajowego i autobusowego.