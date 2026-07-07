Był poszukiwany przez Interpol, wpadł w Peru. 43-latek trafił do Polski

O skutecznej akcji służb informuje polska policja. Podkreśla zaangażowanie w zatrzymanie poszukiwanego mężczyzny funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Mężczyzna, za którym wystawiono list gończy, zaś Interpol wystawił za nim czerwoną notę, ukrywał się od 2024 roku. W tym czasie zmieniał miejsce pobytu. Dzięki współpracy polskiej i peruwiańskiej policji udało się ustalić miejsce zamieszkania 43-latka.
Do zatrzymania doszło w październiku 2025 roku na terenie Peru. Uruchomiono wówczas procedurę ekstradycji mężczyzny do Polski, która zakończyła się 2 lipca br.
Zatrzymany został przetransportowany do Polski, gdzie na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi ma do odbycia karę ponad 8 lat pozbawienia wolności. Organy ścigania zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Jak podkreśla łódzka policja, śledczy przypisują mu również udział w grupie przestępczej specjalizującej się w wyłudzaniu pieniędzy metodą „na policjanta”, gdzie oszukiwał głównie starsze osoby. „Na swoim koncie ma również przestępstwa narkotykowe” - dodają mundurowi.