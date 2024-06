Dokąd wybrać się na wakacje? To pytanie, na które odpowiedzi wiele osób szuka już w początkowych miesiącach roku. Podczas gdy jedni szykują szczegółowy plan, drudzy stawiają raczej na spontaniczność. Dla obu grup dobrym rozwiązaniem może być wycieczka do Wrocławia. To pełne barw i atrakcji miasto oferuje turystom szeroki wachlarz możliwości. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Na wakacje do Wrocławia

Dlaczego akurat Wrocław? Powodów jest mnóstwo. Warto skupić się na kilku ważnych aspektach dotyczących zwiedzania tego malowniczego zakątka Dolnego Śląska.

Dla turystów istotnymi punktami - jeszcze przed samym wyjazdem - jest sprawdzenie połączenia. Z Łodzi do wyboru są m.in. albo komfortowe trasy samochodowe, dzięki którym we Wrocławiu można być po 2,5 godz. jazdy, albo przystępne połączenia pociągowe: trasa liczy jedynie 3,5 godz. Dzięki temu podróż może przebiegać szybko, co daje więcej czasu na zwiedzanie i odkrywanie piękna tej miejscowości.

Wrocław popularnym miejscem wśród turystów

Oferta turystyczna Wrocławia jest szeroka, przystępna i na każdą kieszeń. Należy podkreślić, że Wrocław po raz kolejny promuje się jako "miasto przygody": nadodrzańskiej, rodzinnej, rowerowej, piwnej, z licznymi atrakcjami i tajemniczymi, miejskimi zakamarkami. Wszystko to sprawia, że do tego miejsca turyści chętnie powracają. W 2023 roku Wrocław odwiedziło prawie 6 milionów zwiedzających!

Nieprzerwanie dążymy do umacniania swojej pozycji jako kluczowego centrum kultury, nauki i turystyki, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wzrost liczby turystów, zwłaszcza w kontekście trudnych ostatnich lat, jest dowodem na atrakcyjność i otwartość naszego miasta. Jesteśmy dumni, że Wrocław cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wierzymy, że nadchodzące lata przyniosą kolejne rekordy - przyznaje Jacek Sutryk: Prezydent Wrocławia.

Nasze strategie promocyjne i ciężka praca nad poprawą oferty turystycznej miasta przynoszą efekty. Szczególnie cieszy nas wzrost liczby turystów zagranicznych, co świadczy o międzynarodowym uznaniu dla Wrocławia jako miejsca przyjaznego, pełnego kultury i historii. Nie spoczywamy jednak na laurach i planujemy dalsze działania, które jeszcze bardziej zwiększą atrakcyjność Wrocławia - dodaje Alfred Wagner, prezes Wrocławskiej Organizacji Turystycznej.

Co warto zwiedzić we Wrocławiu?

Jakie atrakcje czekają na osoby odwiedzające Wrocław? Lista miejsc, które warto zobaczyć, wydaje się nie mieć końca. Dla turystów podróżujących solo, w parze lub grupą przygotowano szereg propozycji. Szczególnym "wyróżnikiem" są imponujące zestawienia.

Wrocław to miasto stu mostów, siedmiu rzek i wielu parków miejskich. Jest również nazywane "Wenecją północy"! Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie mogą przynieść m.in. rejs po Odrze, spacer nadodrzańskimi bulwarami czy podziwianie mostu Grunwaldzkiego. Chwilę wytchnienia przyniesie odpoczynek na plażach miejskich, gdzie można regenerować się np. w cieniu... palmy!

Dla podróżników "ciekawych świata" jednym z punktów wycieczki powinna być również wizyta w Hydropolis, centrum wiedzy o wodzie i o wszystkim, co się z nią wiąże. Innym ważnym "przystankiem" podczas zwiedzania Wrocławia jest zoo z Afrykarium. Mieszkają tam zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym Afryki. Sam wrocławski ogród zoologiczny jest największym i najstarszym w Polsce.

Co zobaczyć, będąc we Wrocławiu?

Wrocław śmiało mógłby zostać okrzyknięty "miastem zakochanych". Oprócz tego, że zakochać się można niemal w każdym zakątku miasta, to pary znajdą tutaj mnóstwo miejsc i atrakcji "dla dwojga". Klimatyczne knajpki i restauracje, nastrojowe parki, Ogród Japoński, skwery i bulwary - wszystko to jest "na wyciągnięcie ręki"! Podziwianie panoramy miasta umożliwiają punkty widokowe umiejscowione w różnych częściach miasta.

Nie można zapomnieć również o wrocławskim rynku, który jest jednym z największych w Europie! Sama historia jest obecna nie tylko na wspomnianym rynku, ale praktycznie na każdym kroku. Ci, którzy zapragną rozwijać swoją wiedzę na temat kultury, sztuki czy muzyki, mogą udać się m.in. do Muzeum Narodowego i Opery Wrocławskiej. Inną - wartą podziwiania - formą wyrażania ekspresji są murale, których we Wrocławiu również nie brakuje.

"Filmowy" Wrocław

Omawiając wrocławskie propozycje z zakresu kultury i sztuki, na myśl nasuwa się pewne porównanie. Łódź i Wrocław mają ze sobą wiele wspólnego: także pod kątem filmu. Szczególnym punktem na kinowej mapie Wrocławia jest Kino Nowe Horyzonty. Różnorodny repertuar, przeglądy filmów z całego świata czy prestiżowe festiwale filmowe (Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty oraz American Film Festival): to tylko kilka z wielu propozycji dla turystów z różnych stron Polski i świata.

W tym miejscu należy dodać, iż miasto to może pochwalić się swoją bogatą, "ekranową" historią. W tutejszej wytwórni filmów powstały takie polskie klasyki, jak: "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy, "Rękopis znaleziony w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa, "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego czy "Kobieta samotna" Agnieszki Holland. Miasto było także plenerem głośnych produkcji światowych. To pokazuje, jak dla społeczności Wrocławia ważna jest sztuka filmowa: tak doceniana w Łodzi.

Wrocławskie krasnale

Dla rodzin z dziećmi Wrocław także ma bogatą ofertę atrakcji. Najważniejsze są oczywiście krasnale, które pojawiają się absolutnie wszędzie! Młodzi podróżnicy z zaciekawieniem mogą odkrywać i poznawać coraz to nowych, charakterystycznych mieszkańców miasta.

Tak jak Łódź ma swoich bajkowych bohaterów ze studia SeMaFor, tak Wrocław zaprasza do zwiedzania urokliwych miejsc właśnie z krasnalami. Liczba takich pomocników jest imponująca: mieszka ich tu ponad tysiąc! We wrześniu odbywa się Wrocławski Festiwal Krasnoludków - największe wydarzenie rodzinne w mieście i prawdziwe święto krasnali.

Wrocław "miastem przygody"

To oczywiście tylko kilka z wielu przykładów na to, dlaczego warto odwiedzić Wrocław. Wakacje to czas, który dla wielu kojarzy się zarówno z relaksem, jak i odkrywaniem nowych miejsc. Wrocław - ze swoim bogactwem - stanowi ciekawą propozycję dla turystów stęsknionych za poznawaniem tego, co do tej pory było nieznane. Setki wspaniałych atrakcji, niezwykłe doznania i wspomnienia do przeżycia, to o jedynie garść tego, co wspomniane miasto oferuje gościom. Z kim widzimy się właśnie we Wrocławiu?

Autorka: Sabina Obajtek