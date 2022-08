Otoczenie pomnika Władysława Reymonta zamieni się w zieleniec nawiązujący do powieści noblisty "Chłopi" - poinformowały władze Łodzi. Metamorfoza placu Reymonta ma kosztować 500 tys. zł. Po 150 tys. zł pochodzić będzie z budżetu miasta i z programu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski".

Pomnik Władysława Reymonta w Łodzi / Shutterstock

O planach związanych z zagospodarowaniem na nowo przestrzeni wokół pomnika noblisty poinformowała na konferencji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Jak wyjaśniła, budżet zadania to ok. 500 tys. zł, przy czym ok. 150 tys. zł będzie pochodzić z kasy miejskiej, tyle samo z programu "Ogrody przyjazne naturze", który jest prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy łódzkie firmy do współfinansowania tej nowej zielonej przestrzeni publicznej - oczekujemy partycypacji na podobnym poziomie.(...) Liczymy na to, że będzie to nie tylko wkład jednorazowy, ale że firmy otoczą to miejsce dłuższą opieką - dodała.

Plac Reymonta, którego centralnym punktem jest pomnik noblisty otoczony zielenią to - zdaniem magistratu - "przestrzeń, której ogromny potencjał nie jest wykorzystywany w żadnym stopniu". Autorzy projektu chcą zamienić go w przyjazne miejsce, które swoim wiejskim charakterem będzie nawiązywać do jednej z najbardziej znanych powieści Reymonta "Chłopi". Na zieleńcu posadzone będą rośliny przyjazne owadom zapylającym - trzmielom, pszczołom, motylom - pojawią się też małe habitaty dla owadów.

Na placu wytyczona zostanie nowa ścieżka prowadząca w stronę przystanku tramwajowego przy ul. Przybyszewskiego, a także siedziska, na których będzie można odpocząć. Całości dopełni mini ścieżka edukacyjna, która będzie opowiadać o przyrodzie w życiu człowieka w kontekście twórczości Reymonta.

Prace wykonamy do końca tego roku. To będzie szybka interwencja, nie będziemy przesuwać geometrii jezdni, przystanków, nie będzie też utrudnień dla kierowców. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony do końca miesiąca, a wybrany wykonawca będzie mógł rozpocząć prace jeszcze we wrześniu - zapowiedział dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w łódzkim magistracie Maciej Riemer.