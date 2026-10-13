Wielka akcja służb w Łódzkiem. Nielegalna rozlewnia alkoholu zlikwidowana

Milionowe straty dla Skarbu Państwa
Śledczy ustalili, że do produkcji nielegalnego alkoholu wykorzystano ponad 64 tysiące litrów preparatu biobójczego.
Według wstępnych szacunków, działalność ta mogła narazić Skarb Państwa na straty z tytułu podatku akcyzowego w wysokości ponad 5,2 miliona złotych.
Cztery osoby zatrzymane, dwie już w więzieniu
W związku z prowadzonym procederem zatrzymano cztery osoby. Jak ustalili śledczy, dwie z nich były poszukiwane do odbycia kar więzienia – jedna miała do odsiedzenia 13 lat, druga 25 dni.
Obie zostały już osadzone w zakładach karnych.
Pozostałym zatrzymanym prokurator zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.
Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych związanych z nielegalną produkcją alkoholu etylowego.