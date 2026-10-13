Wielka akcja służb w Łódzkiem. Nielegalna rozlewnia alkoholu zlikwidowana

RMF24

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Olsztyna, wspólnie z łódzką Krajową Administracją Skarbową, przeprowadzili akcję na terenie Pabianic (woj. łódzkie). W jednym z magazynów odkryli nielegalną rozlewnię alkoholu, w której zabezpieczono blisko 5 tysięcy litrów środków biobójczych oraz gotowego alkoholu etylowego rozlanego w plastikowe butelki.

Milionowe straty dla Skarbu Państwa

Śledczy ustalili, że do produkcji nielegalnego alkoholu wykorzystano ponad 64 tysiące litrów preparatu biobójczego.

Według wstępnych szacunków, działalność ta mogła narazić Skarb Państwa na straty z tytułu podatku akcyzowego w wysokości ponad 5,2 miliona złotych.

Cztery osoby zatrzymane, dwie już w więzieniu

W związku z prowadzonym procederem zatrzymano cztery osoby. Jak ustalili śledczy, dwie z nich były poszukiwane do odbycia kar więzienia – jedna miała do odsiedzenia 13 lat, druga 25 dni.

Obie zostały już osadzone w zakładach karnych.

Pozostałym zatrzymanym prokurator zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych związanych z nielegalną produkcją alkoholu etylowego.