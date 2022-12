Więcej pociągów o podwyższonym standardzie obsługujących Łódź i dodatkowe przystanki na stacjach Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec - takie zmiany w rozkładzie, który zacznie obowiązywać w niedzielę 11 grudnia zapowiada PKP Intercity.

Dworzec Łódź Fabryczna / Shutterstock

"Do 45 zwiększy się liczba pociągów obsługujących Łódź. To o pięć więcej niż w dotychczasowym rozkładzie jazdy" - czytamy w komunikacie przewoźnika. Dodatkowo pojadą one w wyższym standardzie: liczba połączeń IC z i do stolicy województwa łódzkiego zwiększy się z 31 do 38.

Zmiana kategorii TLK na IC dotyczy pociągów:

"Kociewie" relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna - Łódź Fabryczna

"Kormoran" relacji Olsztyn Główny - Bielsko Biała Główna/Wisła Uzdrowisko - Olsztyn Główny.

Od 11 grudnia połączenia te będą obsługiwane przez nowoczesne składy ED160 FLIRT.



Zmiana zestawienia i podwyższenie standardu podróżowania obejmą również pociągi:

"Pobrzeże" relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg - Łódź Fabryczna

"Zosia" relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna.

Te pociągi zostaną zestawione ze zmodernizowanych klimatyzowanych wagonów standardu IC.

Pociągi dalekobieżne PKP Intercity od 11 grudnia będą się zatrzymywać poza stacjami Łódź Widzew, Łódź Chojny oraz Łódź Fabryczna także na stacjach Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec.

Pociąg IC "Zefir" relacji Kraków Główny - Kołobrzeg - Kraków Główny zostanie skierowany przez Wieluń i Wieruszów, zamiast składu TLK "Pułaski", co zapewni mieszkańcom tych miejscowości bezpośrednie połączenie nad morze.

Od maja przyszłego roku skład IC Kazimierz, kursujący do tej pory pomiędzy Łodzią a Krakowem, pojedzie w wydłużonej relacji i zapewni łodzianom dodatkowe połączenie z Bydgoszczą.

We wrześniu przyszłego roku wejdzie jeszcze jedna zmiana. Pociąg IC "Wieniawski" relacji Poznań Główny - Lublin Główny zapewni bezpośrednie połączenie Łodzi z Radomiem. Będzie się ona zatrzymywał w Drzewicy.

Nowy rozkład jazdy to także zmiany w kursowaniu pociągów IC "Asnyk" oraz IC "Słowacki", które z Łodzi w kierunku Wrocławia pojadą około godzinę wcześniej, zaś w kierunku odpowiednio Warszawy lub Ełku godzinę później niż w rozkładzie z mijającego sezonu.

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy przewoźnika pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.).