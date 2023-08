4 mln 600 tys. zł przeznaczył samorząd województwa łódzkiego na walkę z suszą w tym roku. To pieniądze dla samorządów na remonty zbiorników małej retencji. Właśnie takie zbiorniki wiosną chronią przed powodziami, zatrzymując nadmiar wody, a latem są rezerwuarem wody w czasie suszy.

Wyremontowany jaz na rzece Prośnie. / UMWŁ / Materiały prasowe

Łódzkie jest liderem walki ze skutkami suszy. W województwie właśnie powstają dwie kolejne ważne inwestycje, które pomogą skutecznie walczyć ze skutkami niedoborów wody.

Na płynącej przez gminę Galewice rzece Struga Węglewska zostanie wybudowany nowy zbiornik retencyjny. Wczoraj (2 sierpnia) otwarto także wyremontowany za prawie 2,3 mln zł jaz na rzece Prośnie.

List intencyjny w sprawie budowy zbiornika Okoń już został podpisany. Samorząd województwa ma w puli ponad dwa razy więcej pieniędzy na małą retencję, niż pierwotnie zakładano na ten rok.

To bardzo dobrze wydane pieniądze - mówił o wyremontowanym jazie wiceminister Grzegorz Witkowski. Dzięki tej inwestycji ponad pięćset hektarów użytków rolnych będzie zasilane w wodę. To modelowy, pierwszy w kraju przykład na to, jak w przyszłości będziemy chcieli rozwiązać problem suszy w całej Polsce.

Jaz na rzece Prosna czekał bardzo długo, aby przywrócone mu zostały podstawowe funkcje. A przecież kiedyś działał, sprawdzał się, był potrzebny - powiedział marszałek województwa łódzkiego - Grzegorz Schreiber. Niestety, brak polityki dotyczącej wody spowodował, że tego typu obiekty zostały zaniedbane. To modelowe działanie będziemy starali się powielać w naszym województwie, które jest w sposób szczególny obarczone kłopotami z wodą.

Jak dodał wójt gminy Galewice - Piotr Kołodziej susza jest na tym terenie dotkliwym problemem. Nasza gmina to teren rolniczy, a czterdzieści jej procent pokrywają lasy. Jesteśmy nazywani łódzkimi Bieszczadami. Dlatego remont tego jazu to dla nas bardzo ważna inwestycja. Podobnie, jak budowa zbiornika Okoń.

Zbiornik Okoń na rzece Struga Węglewska ma mieć powierzchnię ponad 37 hektarów. Będzie pełnił dwie podstawowe funkcje: retencyjną oraz przeciwpowodziową.

Władze gminy Galewice pokładają duże nadzieje także w tym, że stanie się on atrakcją turystyczną i że uda się go wykorzystać do rekreacji. O budowie zbiornika Okoń mówiło się od dziesięcioleci.

Jak przypomniał marszałek, w tym roku na program wsparcia remontów zbiorników małej retencji samorządy w naszym regionie otrzymają 4,6 miliona zł. To trzy razy więcej niż w roku ubiegłym, gdy program miał pierwszą edycję, i ponad dwa razy więcej niż pierwotnie zaplanowano na ten rok.

Zainteresowanie tym wsparciem było tak duże, że musieliśmy je zwiększyć. To imponująca kwota, która daje nam przywilej bycia liderem wśród województw, jeśli chodzi o wspieranie małej retencji - mówił marszałek Schreiber.

Podsumowując plany budowy zbiornika Okoń, marszałek dodał, że jest przekonany, iż te łódzkie Bieszczady - wspomniane przez wójta gminy Galewice - będą miały swoją Solinę.