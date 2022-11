W środę w godz. 11.00 -13.00 zamknięta będzie droga krajowa nr 12/91 między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Północ w woj. łódzkim. Utrudnienia w ruchu związane są z prowadzonym przez piotrkowską Prokuraturę Rejonową tzw. eksperymentem procesowym.

Na czas zamknięcia dk 12/91 wyznaczony zostanie objazd autostradą A1 - informuje rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski

Jadący z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego na węźle Tuszyn będą kierowani autostradą A1 do węzła Piotrków Trybunalski Południe, gdzie będą mogli wjechać do miasta. Analogicznie w przeciwnym kierunku. Z kolei jadący drogą ekspresową S8 od strony Tomaszowa Mazowieckiego będą musieli dotrzeć do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, tam zjechać na autostradę A1 i kontynuować podróż do węzła Tuszyn – poinformował.

Droga zamknięta będzie w godz. 11.00 -13.00. W tym czasie prokuratura będzie przeprowadzać tzw. eksperyment procesowy.