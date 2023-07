Podczas prac konserwatorskich w Sali Arkadkowej Pałacu Rodziny Poznańskich w Łodzi odsłonięto oryginalne tapety z początku XX wieku. To kolejny etap renowacji sali, na którą wydano już ponad 380 tys. zł. Koniec prac w pokoju karcianym zaplanowano na początek października.

/ Muzeum Miasta Łodzi / Facebook

Jak poinformowano na konferencji prasowej w poniedziałek, konserwatorom udało się dotrzeć w Sali Arkadowej do pierwotnej, datowanej najprawdopodobniej na 1903 rok, tłoczonej, welurowej tapety. Przez dekady była ona przykryta warstwą gazet, które pochodzą z lat 60. i to uchroniło ją przed zniszczeniami.

To niesamowita niespodzianka dla nas, traktujemy to odkrycie jako kolejny prezent zarówno na 600-lecie Łodzi, jak i 120-lecie naszego pałacu. Badania konserwatorskie, które przeprowadziliśmy w 2020 roku, wykazały obecność tapet, ale nie wiedzieliśmy, w jakim są stanie i ile zachowało się do dzisiaj. Teraz potwierdziliśmy obecność około 8-10 metrów tapety na dwóch ścianach. Szczęśliwie zachowała się ona w dobrym stanie – podkreśliła dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi Magda Komarzeniec.

Na zachowanych tapetach można dostrzec secesyjny neogotycki ornament, tzw. rybi pęcherz. Był to popularny motyw wykorzystywany w sztuce gotyckiej, któremu secesyjni twórcy nadali bardziej płynne, miękkie formy, dodające dekoracyjnego charakteru.

Prace w Sali Arkadkowej rozpoczęły się w 2020 roku od renowacji witraża, znajdującego się na suficie w części korytarzowej. W poprzednich latach m.in. przeprowadzono pełną konserwację elementów drewnianych współtworzących wygląd wnętrza: sufitu, boazerii, stolarki drzwiowej, a także przywrócono blask złoceniom.

Koniec renowacji zaplanowany jest na początek października.

Sala Arkadkowa znajduje się we wschodnim skrzydle Muzeum Miasta Łodzi między Salą Jadalną oraz częścią mieszkalną. Została urządzona zgodnie z obowiązującą pod koniec XIX wieku modą na palarnie oraz pokoje do różnego rodzaju gier towarzyskich.