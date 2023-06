Jeśli lubisz niezwykłe kolory i kształty, będziesz je mógł podziwiać w motylarni, którą dziś otwarto w łódzkim Orientarium. Owady z różnych stron świata zamieszkały w namiocie sferycznym ustawionym obok wybiegu niedźwiedzi malajskich.

Tak piękne motyle mieszkają w motylarni / Orientarium Łódź / Materiały prasowe

Na miejscu będzie można prześledzić cały cykl życia owadów, przyjrzeć się ich kokonom i dorosłym osobnikom. By motyle mogły się rozwijać, potrzebują światła, dlatego dach motylarni jest przezroczysty. Gdyby lato okazało się deszczowe i zimne, namiot wyposażono w specjalne lampy i grzejniki, które będą przez cały czas utrzymywały odpowiednie warunki.

Nie mamy za to wpływu na warunki baryczne - mówi Tomasz Jóźwik, członek zarządu Orientarium ZOO Łódź. Motyle czują, kiedy zbliża się burza, nawet jeśli nie widać tego jeszcze na niebie. Są wtedy mniej ruchliwe, chowają się by uniknąć ewentualnego przemoknięcia - wyjaśnia.

Namiot sferyczny / Orientarium Łódź / Materiały prasowe

Motyle reagują na barwy i zapachy. Żywią się nektarem i owocami, które muszą mieć odpowiedni zapach spowodowany fermentacją - poczujecie go wewnątrz.

Najważniejsze to nie dotykać motyli - dodaje Barbara Wicińska, kierownik działu hodowlanego Orientarium ZOO Łódź. To zdecydowanie skraca życie tych pięknych owadów. To delikatne istoty, każde dotknięcie ich skrzydeł sprawia, że strącany jest z nich pyłek. A on jest niezbędny do tego, by motyle mogły się poruszać.

Barwne owady będzie można obserwować w ogrodzie niemal do końca września.