10 ekip naprawiających ubytki w jezdniach wyjechało na ulice w Łodzi. Co roku liczba dróg wymagających interwencji się zmniejsza, ale nie wszystkie przeszły jeszcze generalne remonty i te muszą być "połatane".

10 ekip drogowców łata dziury w łódzkich ulicach / lodz.pl / Materiały prasowe

W Łodzi zanosi się na pierwsze w tym roku poważniejsze mrozy. W nocy temperatura może spaść nawet do -13 stop. C. Po ostatnich opadach deszczu może to oznaczać, że na ulicach, które nie przeszły jeszcze gruntownych remontów pojawią się nowe dziury.

Zaczynamy akcję łatania dziur. Mamy czterech wykonawców i w sumie 10 ekip, które wyjechały w miasto - zapowiada Robert Kolczyński, dyrektor departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie dróg. W zależności od pogody będziemy łatać ubytki na różne sposoby: w trakcie mrozów asfaltem lanym bezpośrednio w dziury, przy dodatniej temperaturze wycinając kawałek zniszczonego asfaltu i układając nowy. Wiosną przyjdzie czas na frezowanie i nowe dywaniki asfaltowe na większych fragmentach ulic.

Należy pamiętać, że ekipy drogowe przez cały rok prowadzą bieżące remonty. Zimowa pogoda coraz częściej przypomina jesień i pozwala na prace drogowe.

W ostatnich latach w ramach remontów cząstkowych wymieniono 100 tys. mkw. nawierzchni w całym mieście. Od 2019 r. przebudowano 120 km ulic. Tylko w 2023 r. w ponad 170 lokalizacjach. Liczba ulic ze złą nawierzchnią i wymagających remontów co roku się zmniejsza.

Jest już przygotowana lista pierwszych zleceń. Można na niej znaleźć niemal 100 adresów. Od najmniejszych osiedlowych ulic jak: Gminna, Peoniowa czy Słowiańska; po główne arterie jak: Zielona, Szczecińska, Rąbieńska czy Brzezińska.

Ograniczona jest liczba wykonawców, a także dostępność masy do łatania dziur, w regionie produkują ją jedynie zakłady w Poddębicach i Strykowie, które w okresie świąt i Nowego Roku zawsze mają przerwę technologiczną - mówi Kolczyński.

W związku z tym nie należy spodziewać się oszałamiającego tempa prac. Zmienna pogoda też będzie odciskała swoje piętno na łódzkich drogach.

Lista ulic pod stałym nadzorem:

Śródmieście:

Ul. Zielona (Wólczańska - Legionów)

ul. Kościuszki (Zielona-Wólczańska, Zielona-Żwirki)

Al. Palki (Rondo Solidarności-Wojska Polskiego)

Al. Mickiewicza (Włókniarzy-Piotrkowska)

Al. Piłsudskiego (Piotrkowska-Targowa)

ul. Pomorska (Plac Wolności-Konstytucyjna)

ul. Północna (Nowomiejska-Źródłowa)

ul. Radwańska (Piotrkowska-Inżynierska)

ul. Tylna (Sienkiewicza-Targowa)

ul. Tymienieckiego (Piotrkowska-Rydza Śmiegłego)

ul. Zachodnia (Ogrodowa-Zielona)

ul. Kopcińskiego (Piłsudskiego-Rondo Solidarności)

Polesie:

ul. Rąbieńska

ul. Szczecińska (Zadraż - granica miasta)

ul. Denna

Al. Włókniarzy (Drewnowska - Jana Pawła II)

Al. Jana Pawła II (Bandurskiego - Wróblewskiego)

Al. Bandurskiego

ul. Maratońska (Popiełuszki - do zjazdu na S14)

ul. Maratońska wewnętrzna (Popiełuszki - Balonowa)

ul. Krakowska (Barska - Konstantynowska)

Bałuty:

ul. Strykowska

ul. Lutomierska

ul. Limanowskiego

ul. Zgierska

ul. Pankiewicza

ul. Łagiewnicka

Al. Włókniarzy (Drewnowska - rondo Biłyka)

ul. Sikorskiego

Al. Palki

ul. Szczecińska (Zadraż-Sokołowska)

ul. Okólna

ul. Zachodnia (Limanowskiego-Zgierska)

ul. Źródłowa

Górna:

Al. Politechniki od ul. Wróblewskiego (Rondo Lotników Lwowskich)

ul. Rzgowska

ul. Kolumny

ul. Tomaszowska

ul. Pabianicka

ul. Dąbrowskiego

ul. Broniewskiego

ul. Paderewskiego

ul. Puszkina (fragment na Górnej) (Dąbrowskiego - Techniczna)

Widzew: