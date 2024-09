Pod hasłem "W ruch" w Łodzi odbędą się urodziny Juliana Tuwima. Organizatorzy z Domu Literatury od piątku do niedzieli zaplanowali: spotkania, spacery, grę miejską i koncert.

Ławeczka Tuwima w Łodzi / Shutterstock

Jak podkreślają organizatorzy "Lokomotywę" Juliana Tuwima zna w naszym kraju niemal każdy: dziecko, dorosły i senior. To małe-wielkie arcydzieło jest popisem umiejętności poety, który przyszedł na świat w Łodzi 13 września 1894 roku i który przy użyciu słów zdołał oddać dynamikę, tempo i prędkość rozpędzającej się maszyny.

W wierszu słowa "W ruch" rozpędzają stalowy pociąg, więc wybrano je, by "rozkręcić" obchody 130. urodzin poety.

Zapraszamy do aktywnego udziału w obchodach, które trwać będą 3 dni, w różnych lokalizacjach, stacjonarnie - w formie spotkań, koncertu, warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz w ruchu - w formie spacerów i gry miejskiej - zapowiada dyrektor Domu Literatury w Łodzi Maciej Robert.

Tuwim już na zawsze pozostanie symbolem naszego miasta i bardzo dobrze, bo jest to marka sama w sobie. Powiedzenie: "My wszyscy z Tuwima", nie jest na wyrost, bo to na jego wierszykach dla dzieci wychowywały się kolejne pokolenia. 130. rocznica jego urodzin to znakomity pretekst, by ponownie o nim opowiadać - przypomniała wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, która od lat wraz z uczniami łódzkich szkół otwiera urodzinowe obchody.

W tym roku specjalną atrakcją urodzin ma być książeczka o Tuwimie przygotowana przez Michała Rusinka i jego żonę Joannę, która wykonała rysunki. Za tytułem "Pan Słowik" kryje się postać chłopca, który uwielbiał jaszczurki i eksperymenty, ale najbardziej kochał słowa. I tak jak dzieci często budują najdziwniejsze maszyny ze śrubek, sprężynek lub klocków, tak Julek bawił się wyrazami, tworząc z nich niecodzienne konstrukcje.

Michał Rusinek w pełnej humoru historii o małym Julku i dorosłym Julianie - Panu Słowiku - pokazuje, że warto robić to, co się kocha. Bo przecież z takiego "bzdurzenia", jak poeta nazywał pisanie wierszy, mogą powstać piękne rzeczy.

Dziś w samo południe przy ławeczce Tuwima (ul. Piotrkowska 104) odbędą się uroczystości z udziałem władz Łodzi. Zaraz po nich - koncert Julity Kożuszek-Borsuk, którą dzieci kojarzą jako Świnkę Pepe, bo to tej postaci aktorka użyczała głosu. Wraz z Piotrem Zygmą (muzyka) wykonają składankę piosenek "Tuwim i inni".

Z kolei o godz. 13 Biblioteka Tuvim, przy ul. Tuwima 46, zaprosi na warsztaty dla dzieci inspirowane "Kubusiem Puchatkiem". Warto pamiętać, że autorką słynnego przekładu tej książki była siostra Juliana Irena Tuwim. Spotkanie z autorką literatury Young Adult, Edytą Prusinowską, o godz. 17 organizuje Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17. Godzinę później rozpoczną się tam warsztaty mistrzowskie z Renatą Lis.

W sobotę o g. 11 - zaplanowano rodzinny spacer szlakiem Juliana Tuwima, który wyruszy z ul. Kilińskiego 46, miejsca urodzin poety. O godz. 13 w Bibliotece Tuvim spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, autorem książki "Pan Słowik. O Julianie Tuwimie dla dzieci".

Sprzed Biblioteki Tuvim o godz. 11 w niedzielę wyruszy "Spacer Śladami Ireny i Juliana Tuwimów", który poprowadzi Łódzki Szlak Kobiet i Dom Literatury w Łodzi. Natomiast o godz. 15 premiera "Łodzi. Książki do pisania" odbędzie się w Kamienicy Hilarego Majewskiego, ul. Włókiennicza 11.

O urodzinach Tuwima pamiętała także Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, która przygotowała materiały edukacyjne dostępne online, a w nich - ciekawostki biograficzne, akcenty regionalne i teksty piosenek autorstwa Juliana Tuwima. Znajdziemy je na kanale YouTube oraz na portalu "Drzwi do kultury".