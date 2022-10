We wtorek rozpocznie się remont nawierzchni na 10-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 48 między Inowłodzem i Studzianną (Łódzkie). Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od wtorku 25 października na drodze krajowej nr 48 między Inowłodzem i Studzianną - na odcinku o długości ok. 10 km rozpoczyna się remont nawierzchni. Prace będą polegały na usunięciu fragmentów uszkodzonej nawierzchni, a następnie uzupełnieniu ich nową masą bitumiczną. Przy okazji przeprowadzona zostanie naprawa poboczy. Prace będą prowadzone od godz. 8 do 16 - poinformował rzecznik GDDKiA w Łodzi Maciej Zalewski.

Jednocześnie zarządca drogi uprzedził, że w miejscu, gdzie w danym dniu będą pracowały ekipy, kierowany ręcznie ruch będzie się odbywał wahadłowo. W przypadku prac poza terenem zabudowanym zostanie także wprowadzone ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przewidywany czas oczekiwania na przejazd, to ok. 10 - 15 minut. Prace powinny się zakończyć w połowie przyszłego miesiąca. Apelujemy do kierowców o zachowanie należytej ostrożności i stosowanie się do ustawionego oznakowania. Warto rozważyć także możliwość wyboru innej trasy - zaznaczył rzecznik łódzkiej GDDKiA.