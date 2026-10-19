Udaremniona ustawka pseudokibiców w Łódzkiem. Tłumaczyli, że przyjechali na grzyby

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Dzięki szybkim i skoordynowanym działaniom policji nie doszło do brutalnej konfrontacji pseudokibiców w powiecie łódzkim wschodnim. Funkcjonariusze zatrzymali 16 osób, w tym jednego poszukiwanego przez prokuraturę. Mężczyźni tłumaczyli, że przyjechali do lasu na grzyby.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek w okolicach Rzgowa (woj. łódzkie). Policjanci, korzystając z informacji operacyjnych i bieżącej analizy środowiska pseudokibiców, ustalili, że w pobliskim lesie może dojść do niebezpiecznej konfrontacji. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z kilku jednostek.

Po przybyciu na miejsce policjanci zauważyli wjeżdżające do lasu samochody oraz grupę mężczyzn przygotowujących się do bójki.

Szybka i zdecydowana interwencja pozwoliła zabezpieczyć teren oraz opanować sytuację, zanim doszło do zaplanowanej bójki – poinformowała Edyta Machnik z łódzkiej policji.

Zatrzymania i zabezpieczone przedmioty

Na miejscu wylegitymowano 16 mężczyzn w wieku od 19 do 45 lat. Ich wygląd oraz posiadane przedmioty, takie jak rękawice ochronne do walk wręcz i odzież kibicowska, wskazywały na przynależność do środowiska pseudokibiców.

Podczas sprawdzania danych okazało się, że jeden z uczestników, 35-latek, był poszukiwany przez prokuraturę w Legnicy. Mężczyzna został zatrzymany.

W trakcie kontroli pojazdów funkcjonariusze znaleźli rękawice ochronne oraz koszulki w barwach klubów piłkarskich. Uczestnicy tłumaczyli, że przyjechali do lasu na grzyby.

Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli między innymi rękawice ochronne do walk/ Fot. Policja łódzka

Nielegalne bójki pseudokibiców, tzw. „ustawki”, to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Uczestnicy takich konfrontacji często przygotowują się do walki, stosując ochraniacze i rękawice, a starcia odbywają się bez żadnych zasad i zabezpieczenia medycznego - podkreślają policjanci.

