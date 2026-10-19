Udaremniona ustawka pseudokibiców w Łódzkiem. Tłumaczyli, że przyjechali na grzyby

Do zdarzenia doszło w miniony piątek w okolicach Rzgowa (woj. łódzkie). Policjanci, korzystając z informacji operacyjnych i bieżącej analizy środowiska pseudokibiców, ustalili, że w pobliskim lesie może dojść do niebezpiecznej konfrontacji. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z kilku jednostek.
Po przybyciu na miejsce policjanci zauważyli wjeżdżające do lasu samochody oraz grupę mężczyzn przygotowujących się do bójki.
Szybka i zdecydowana interwencja pozwoliła zabezpieczyć teren oraz opanować sytuację, zanim doszło do zaplanowanej bójki – poinformowała Edyta Machnik z łódzkiej policji.
Zatrzymania i zabezpieczone przedmioty
Na miejscu wylegitymowano 16 mężczyzn w wieku od 19 do 45 lat. Ich wygląd oraz posiadane przedmioty, takie jak rękawice ochronne do walk wręcz i odzież kibicowska, wskazywały na przynależność do środowiska pseudokibiców.
Podczas sprawdzania danych okazało się, że jeden z uczestników, 35-latek, był poszukiwany przez prokuraturę w Legnicy. Mężczyzna został zatrzymany.
W trakcie kontroli pojazdów funkcjonariusze znaleźli rękawice ochronne oraz koszulki w barwach klubów piłkarskich. Uczestnicy tłumaczyli, że przyjechali do lasu na grzyby.
Nielegalne bójki pseudokibiców, tzw. „ustawki”, to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Uczestnicy takich konfrontacji często przygotowują się do walki, stosując ochraniacze i rękawice, a starcia odbywają się bez żadnych zasad i zabezpieczenia medycznego - podkreślają policjanci.