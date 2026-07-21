Traktorzysta nie miał szans z radiowozem. W alkomacie zabrakło skali

RMF24

Pijany 57-latek kierujący traktorem nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać – poinformowała policja łódzka. Ciągnik nie miał jednak szans z radiowozem i mężczyzna szybko wpadł w ręce policji. Funkcjonariusze szybko odkryli więcej jego przewinień...

Traktor nie miał szans z policyjnym radiowozem

Ciągnik rolniczy poruszający się w gminie Masłowice rzucił się w oczy mundurowym, którzy w poniedziałek wczesnym popołudniem patrolowali okolicę. Uwagę policjantów przykuł też sposób, w jaki pojazd się poruszał – jego kierowca nie utrzymywał bowiem prawidłowego toru jazdy.

Funkcjonariusze nadali sygnał dźwiękowy i świetlny, wzywając kierującego do zatrzymania się. 57-letni mężczyzna, zamiast zatrzymać się, przyspieszył, próbując zbiec mundurowym. Ciągnik nie miał jednak szans z policyjnym radiowozem. Funkcjonariusze wykonali odpowiedni manewr i szybko złapali uciekiniera.

W alkomacie zabrakło skali

Policjanci wyczuli od 57-latka silny zapach alkoholu. Zbadali go alkomatem, lecz ten wskazał wynik poza zakresem pomiarowym. „W związku z tym od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań, które pozwolą określić zawartość alkoholu w jego organizmie” – poinformowała policja łódzka.

Dalsze kłopoty mężczyzny zaczęły się, gdy mundurowi ustalili, że nigdy nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdami. Jak przekazano w policyjnym komunikacie, ciągnik rolniczy, którym się poruszał, nigdy nie był zarejestrowany. „Pojazd został zabezpieczony i odholowany na parking, natomiast mężczyzna został zatrzymany” – dodano.

57-latkowi grozi nawet do pięciu lat więzienia za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli drogowej. Jak wskazały służby, jeżeli wyniki badań krwi potwierdzą, że kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, odpowie również za to przestępstwo. 57-latka spotkają też konsekwencje za kierowanie pojazdem bez uprawnień oraz naruszenie przepisów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.