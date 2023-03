30 wystawców, którzy prezentują piwa kraftowe, rzemieślnicze i regionalne z całej Polski - to trzon Targów Piw Regionalnych i Browarnictwa "Piwowary" w Łodzi. Dodatkowo można liczyć na poznanie oferty producentów miodów pitnych oraz rodzinnego browaru wiejskiego z Dolnej Bawarii. Impreza targowa w łódzkiej Hali EXPO zaczęła się dziś i potrwa do jutra.

Targi Piw Regionalnych i Browarnictwa "Piwowary" w Łodzi to 30 wystawców i przeróżne smaki / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Ten weekend (10-11 marca) to dziewiąta odsłona Targów Piw Regionalnych i Browarnictwa "Piwowary" w lubianej przez łodzian lokalizacji - hali Expo-Łódź przy Al. Politechniki 4. Wśród trzydziestki wystawców są m.in. browary kraftowe, rzemieślnicze i regionalne z całego kraju.

Piwowary powstały w związku z tzw. rewolucją piwną, czyli chęcią ludzi do edukacji i do poznawania świata piwnego. Targi są doskonałą okazją do smakowania różnorodności i aromatów dla miłośników złotego trunku oraz platformą wymiany doświadczeń dla osób, które chcą rozpocząć świadomą przygodę z wysokojakościowym piwem.

W tej edycji targów na miłośników sztuki browarniczej w programie czekają m.in.: profesjonalne szkolenie sensoryczne I i II stopnia, wyzwanie ostrości czy wykład na temat ciekawostek piwnych.

Wydarzenia na scenie głównej - piątek (10 marca):

17:00 - 17:45 - Degustacja komentowana: miody pitne

18:00 - 18:15 - Otwarcie targów

18:15 - 19:00 - Degustacja piw i czekolady

19:00 - 19:45 - Wyzwanie ostrości

20:30 - 23:00 - Muzyka na żywo

Profesjonalne szkolenie sensoryczne I stopnia (limitowana ilość miejsc) - piątek (10 marca) w godz. 17:00 - 21:00

1) Czym jest piwo i z czego powstaje - historia piwa oraz surowce piwowarskie

2) Szczegółowa charakterystyka surowców piwowarskich oraz ich wpływ na profil piwa

3) Omówienie podstawowych wad w piwie na podstawie 18 próbek FlavorActiV

4) Pytania kursantów

"Piwowary" w łódzkiej Hali EXPO potrwają do soboty / Agnieszka Wyderka

Wydarzenia na scenie głównej - sobota (11 marca)

16:00 - 16:45 - "Piwne kolekcjonerstwo"

17:00 - 17:45 - "Piwna rewolucja"

18:00 - 18:30 - "Główne wady w piwie, czyli co poszło nie tak"

19:00 - 19:45 - "Ciekawostki Piwne - 21 ciekawostek ze świata piwa"

20:30 - 23:00 - Muzyka na żywo

Profesjonalne szkolenie sensoryczne II stopnia (limitowana ilość miejsc) - sobota (11 marca) w godz. 14:00 - 17:00

1) Typologia stylów piwa - omówienie podziału oraz szczegółowe przedstawienie gatunków piwa

2) Jak degustować piwo? Co trzeba znać, a czego unikać przy profesjonalnej ocenie piwa?

3) Prezentacja arkusza oceny piwa według PSPD. Omówienie zasad oceny piwa

4) Degustacja kilku piw komercyjnych ze szczegółowym omówieniem wad oraz profilu smakowego

5) Pytania kursantów

Przez cały czas trwania targów do dyspozycji zwiedzających jest Strefa Gier Planszowych oraz strefa gastronomiczna "Food Trucków". "Piwowary" czynne są w godzinach: 15.00-24.00 (piątek) i w godzinach: 13.00-24.00 (sobota).