We wrześniu w szpitalu w Rawie Mazowieckiej otwarta zostanie poradnia okulistyczna dla dorosłych i dzieci. Wraz z uruchomionym tego lata Oddziałem Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia pacjenci z powiatu rawskiego zyskują kompleksową opiekę okulistyczną na miejscu.

/ SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej /

Do niedawna wymagający leczenia okulistycznego pacjenci z powiatu rawskiego musieli szukać pomocy w innych miejscowościach regionu. Od września będą trafiać najpierw do specjalistów w poradni w Szpitalu im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej, którzy zdiagnozują problem, a jeśli choroba wymaga interwencji chirurgicznej, wyznaczą jak najszybszy termin zabiegu na uruchomionym niedawno oddziale chirurgii jednego dnia, gdzie leczenie odbywa się bez konieczności długiego pobytu w szpitalu - pacjent wychodzi do domu tego samego dnia lub najpóźniej następnego.

Udało się w krótkim czasie zebrać doskonałą kadrę medyczną, co dziś jest rzeczą niełatwą. Ponadto nasze gabinety okulistyczne i sale zabiegowe wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt, a personel medyczny wyszkolony w najnowszych procedurach i technikach. Mamy krótkie terminy leczenia - poinformowała dyrektorka szpitala Małgorzata Leszczyńska.

Lekarze z rawskiego szpitala będą m.in. usuwać zaćmę, leczyć jaskrę, wykonywać blefaroplastykę, czyli korektę powiek, leczyć schorzenia siatkówki, wykonywać drobne zabiegi okulistyczne takie, jak usunięcie kępek żółtych, gradówki i skrzydlika. Ponadto w poradni będzie można wykonać m.in. badanie wzroku, badanie dna oka, badanie pola widzenia, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie przedniego odcinka oka, USG i UBM gałek ocznych (UBM gałek ocznych to badanie ultradźwiękowe, które służy do obrazowania i diagnostyki przedniego odcinka gałki ocznej, czyli rogówki) ale również dokonać płukania dróg łzowych czy dobrać szkła okularowe.

Szpital im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej to placówka z pięcioma oddziałami: chirurgii, pediatrii, chorób wewnętrznych, położniczo-ginekologiczno-noworodkowym, gruźlicy i chorób płuc oraz ambulatoryjną opieką specjalistyczną mającą poradnie: kardiologiczną, chirurgiczną, położniczo-ginekologiczną, ortopedyczną, onkologiczną, okulistyczną dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc, uzależnień. Przy szpitalu działa również podstawowa opieka zdrowotna.