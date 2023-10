Łódź w weekend po raz kolejny przyciągnie rzesze fanów na 34. Międzynarodowy Festiwal Komisu i Gier. Będzie on okazją do kupienia najnowszych, premierowych wydawnictw, spotkania z artystami i do wcielenia się w ulubione komiksowe postacie. Wydarzenie odbędzie się w Atlas Arenie i w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź.

Tak było na poprzedniej edycji Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi / lodz.pl / Materiały prasowe Festiwal to tygiel atrakcji: z największymi targami komiksów, gdzie swoje miejsce znajdują najważniejsi wydawcy i dystrybutorzy, którzy przygotowali moc premier oraz twórcy niezależni ze swoimi niskonakładowymi publikacjami. Spotkania z artystami z trzech kontynentów, tymi światowej sławy, ale i debiutantami. Wydarzenie to także pokazy rysowania na głównej scenie oraz warsztaty dla początkujących i profesjonalistów. Będą też sesje dedykacji z "wrysami" - rysunkowymi podpisami największych mistrzów i mini konferencje z udziałem teoretyków i badaczy popkultury. Propozycje te dopełniają wystawy z oryginalnymi planszami, rysunkami, obrazami, ale i przeskalowanymi odwzorowaniami motywów z komiksów. Dla tych, którzy nie tylko komiksem żyją... Organizatorzy przygotowali też strefę gier wideo, gdzie będą odbywały się pokazy najnowszych technologii, jak i sprzętu retro, czyli od konsol popularnych w latach 80. i 90., przez współczesne automaty arkadowe i flippery, po gogle wirtualnej rzeczywistości zwiastujące przyszłość elektronicznej rozrywki. Podczas prelekcji o grach opowiedzą: Krzysiek Augustyn, Michał Bańka, Marcin Borkowski, Bartek Dramczyk, Kamil Matuszek, Rafał Szrajber i inni. Jeszcze większa niż w ubiegłym roku będzie strefa gier bez prądu (zlokalizowana w sąsiadującej z Atlas Areną - Sport Arenie). Tam szukajcie planszówek, RPG-ów i karcianek. To miejsce będzie miało własną strefę rozrywek i wolnego grania, strefą targową oraz Sceną Wywiadów PoGraMyTV. Łącznie to ponad 300 stanowisk z grami dostępnych bez dodatkowych opłat. I dla tych, którzy komiksy uwielbiają Dla najbardziej zagorzałych wielbicieli, którzy lubią wejść w skórę swoich ulubionych bohaterów komiksów, gier, filmów, seriali i ilustracji, organizatorzy przygotowali konkursy cosplay z prezentacjami uczestników i finałowym pokazem zwycięzców. Ponadto wśród publiczności będą się przechadzać liczni cosplay’erzy ze świata Star Wars. To co stanowi o wyjątkowości poszczególnych edycji MFKiG to goście zagraniczni. W tym roku szczególnie oczekiwanym jest japoński mangaka Tanabe Gou znany z adaptacji prozy amerykańskiego pisarza HP Lovecrafta. W Łodzi będzie można spotkać twórcę komiksów grozy Szwajcara Thomasa Otta, a także francuskich kontynuatorów serii "Thorgal" (Frédéric Vignaux i Robin Recht), Jean-Pierre Dionnet'a - legendarnego redaktora "Metal Hurlant" i scenarzystę "Eksterminatora 17" czy wszechstronnego Ukraińca Igora Barańko. Będą też Emiliano Tanzillo, który od 10 lat rysuje przygody Dylan Doga, frankofoński rysownik Ronan Touhault, a także Didier Alcante - belgijski scenarzysta m.in. wielokrotnie nagradzanej "Bomby". Zapewne przyjemnością dla znawców komiksów będzie spotkanie z brytyjskim badaczem komiksów Paulem Gravettem i norweskim dziennikarzem oraz historykiem komiksu Kristianem Hellesundem. Na festiwalu będzie można spotkać ponad 100 polskich twórców, m.in.: Grzegorza Rosińskiego, Piotra Nowackiego, Tomasza Leśniaka, Magdalenę Kanię, Annę Krztoń, Unkę Odyę, Jacka Świdzińskiego czy Bartosza Minkiewicza). W finale Komiksusy Zwieńczeniem rocznej pracy całego środowiska będzie rozdanie najważniejszych nagród komiksowych w kraju - Komiksusów. Nagradzani będą twórcy w konkursach: na projekt albumu komiksowego, dla najlepszego polskiego komiksu oraz najlepszego wydawcy. Wręczone zostaną także nagrody za wybitne zasługi dla polskiego komiksu. Laureat otrzyma medal zaprojektowany przez Henryka Chmielewskiego, autora "Tytusa, Romka i A'Tomka". Lokalizacja: 34. MFKiG kompleks obiektów sportowych Atlas Arena; Al. Bandurskiego 7; Sport Arena, Al. Unii Lubelskiej. Pomiędzy budynkami strefa food trucków. Bilet normalny: sobota: 50 zł

niedziela: 40 zł Bilet ulgowy* sobota 25 zł

niedziela 20 zł *dla dziecka/ucznia (3-14 lat)/os. z niepełnosprawnością + opiekun o.n./dla seniorów [po okazaniu legitymacji].

Karnet dwudniowy: normalny: 70 zł

ulgowy: 40 zł

