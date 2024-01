22-letnia Pia Skrzyszowska uzyskała najlepszy w tym roku wynik w Europie w biegu na 60 m ppł podczas mityngu Orlen Cup w Łodzi - 7,85. "Potrzebuję lepszego wyjścia z bloków i mocniejszych rywalek, żeby się nakręcić" - powiedziała. Występ w Łodzi był też niezwykle udany dla Ewy Swobody, która osiągnęła najlepszy w tym roku wynik na świecie w biegu na 60 m.

Pia Skrzyszowska po wygranym finałowym biegu na 60 m ppł / Grzegorz Michałowski / PAP

Sobotni wynik Skrzyszowskiej to najlepszy rezultat w tym roku w Europie. Czas 7,85 uzyskała zarówno w eliminacjach, jak i w finale, pewnie zwyciężając.

Potrzeba lepszego wyjścia z bloków niż dzisiaj, bo na treningach to lepiej wyglądało. Do tego potrzebuję mocniejszych rywalek. Lubię się pościgać bezpośrednio - powiedziała najszybsza polska płotkarka.

Przyznała, że okazja do tego będzie już niedługo na mityngach w Ostrawie i w Toruniu.

Lubię jednak także wygrywać, ale najlepiej wygrywać z najlepszymi - oceniła Skrzyszowska.

Opowiadając o okresie przygotowawczym, wskazała, że w zasadzie przestała jeść słodycze. Jak na mnie, to można powiedzieć, że w zasadzie ich nie jadłam (śmiech) - dodała. Przyznała, że nieco popracowała nad siłą, ale nadal, jak mówiła, jest jedną z zawodniczek światowej czołówki, która dźwiga najmniejsze ciężary na siłowni.

Jej tata i trener Jarosław Skrzyszowski powiedział, że jego córka nie pokazała w Łodzi wszystkiego, na co ją w tym momencie sezonu stać. W niedzielę wróciliśmy z RPA. Był jakiś drobny problem z łydką po powrocie, więc jeździliśmy na rowerze kilka dni, zamiast biegać, ale nie chcę się usprawiedliwiać. Pia jest lepsza technicznie z roku na rok. Dziś jeszcze tego nie pokazała, ale pokaże. Jestem dobrej myśli. Będzie z kim biegać w kolejnych startach - powiedział.

Rekord kraju od blisko 44 lat należy do Zofii Bielczyk. 1 marca 1980 roku uzyskała w Sindelfingen 7,77. Wówczas był to rekord świata, który dał jej mistrzostwo Europy w hali. Do tej pory żadnej Polce nie udało się poprawić tego rezultatu.

Rok temu Skrzyszowska w Łodzi bardzo blisko najlepszego w historii Polski rezultatu na tym dystansie pod dachem. Uzyskała w Atlas Arenie w Łodzi czas 7,78, a dokładnie 7,772.

Rekord świata w biegu na 60 m ppł należy od 2008 roku do Szwedki Susanny Kallur i wynosi 7,68.

Najlepszy wynik na świecie Ewy Swobody

Występ w Łodzi był też niezwykle udany dla Ewy Swobody. Uzyskała ona najlepszy w tym roku wynik na świecie w biegu na 60 m podczas mityngu Orlen Cup w Łodzi. Polka wygrała czasem 7,04. Pierwszy start jest najtrudniejszy. Sądzę, że będzie tylko szybciej na kolejnych mityngach - powiedziała Swoboda.

Swoboda czasem 7,04 wygrała w finale o 0,01 sekundy ze świetną sprinterką z Włoch Zaynab Dosso. Obie uzyskały dwa najlepsze w tym roku wyniki na świecie.

Długo nas przetrzymali w blokach. Super mi się biegło. Jestem bardzo zadowolona. Widzimy się w Ostrawie, na Copernicusie w Toruniu i na HMŚ w Glasgow. Będzie dobrze, bo wiem, jak trenowałam - mówiła Swoboda chwilę po wygranej. Wynik z Łodzi jest jej piątym w karierze.

Jej rekord Polski z 2022 roku wynosi 6,99.

Polka długo rozdawała w Atlas Arenie autografy. Jesteście świetną publicznością - mówiła do kibiców. Podkreślała, że pierwszy start w sezonie jest najtrudniejszy, a będzie tylko łatwiej i szybciej